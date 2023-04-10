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Семак делит 2-е место с Морозовым по количеству побед с «Зенитом»

сегодня, 00:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнялся по числу побед во главе клуба с Юрием Морозовым.

9 апреля петербуржцы в Москве выиграли у «Локомотива» в рамках 22-го тура РПЛ (2:1). Для Семака эта виктория стала 121-й в «Зените», он делит с Морозовым второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Павлу Садырину, на счету которого 125 выигранных встреч.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:12
Этот рекорд зависит только от здоровья Уважаемого Сергея Богдановича!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:54, ред.
Если бы Садырину и Морозову дали столько же деньжищ, то они и ЛЧ выиграли бы. Это все победы Газпрома, а не Семака
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:14
Зачем сравнивать Морозова с физруком?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:48
Это пока еще не рекорд. А вот когда рекорд состоится, то тогда и можно написать.
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 06:57
Пашку он обойдет это точно. Удачи Сергею, долго шел к этому.... если не ошибаюсь, то при Семаке были забиты самые быстрые 300 голов в истории клуба....
xu86un5y9gag
xu86un5y9gag
сегодня в 05:49
Конечно Семак станет лидером по числу побед с Зенитом, причём скорее всего уже в этом сезоне.
А вот сравнивать Семака с Морозовым и Садыриным думаю пока не стоит.
Значимость Морозова с Садыриным для Питера сложно переоценить, Семак может только мечтать стать с ними в один ряд.
Сейчас речь не о цифрах, а о ценностях питерского клуба и болельщиков.
Всё таки нельзя сравнивать времена при которых работали мэтры и сейчас когда Зенит по финансовым возможностям недосягаем, отсюда и сильнейшие игроки.
7j5mws9p58dk
7j5mws9p58dk
сегодня в 04:43
Скоро Семак станет единоличным лидером этого рейтинга
swed27
swed27
сегодня в 04:39
Сергей Богданович может уже по окончании текущего сезона войти в когорту выдающихся тренеров обойдя Романцева по числу побед в РПЛ подряд
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:32
Осталось 5 побед и Семак лидер - даже как то не ожидано.
протон
протон
сегодня в 00:30
Уже точно вошёл в историю скорее всего пять чемпион подряд такого не выдавал никто. Плюс семака С каким только составом не работал он же пришёл по сути на состав где чуть ли не 40 человек было от двух предыдущих тренеров и планомерно строил и развивал команду Да не без ошибок дай ему Возможно не хватает какой-то агрессии огня на то что он сделал чего добился он навсегда войдёт в истории российского футбола и Зенита
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