Семак делит 2-е место с Морозовым по количеству побед с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнялся по числу побед во главе клуба с Юрием Морозовым.
9 апреля петербуржцы в Москве выиграли у «Локомотива» в рамках 22-го тура РПЛ (2:1). Для Семака эта виктория стала 121-й в «Зените», он делит с Морозовым второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Павлу Садырину, на счету которого 125 выигранных встреч.
А вот сравнивать Семака с Морозовым и Садыриным думаю пока не стоит.
Значимость Морозова с Садыриным для Питера сложно переоценить, Семак может только мечтать стать с ними в один ряд.
Сейчас речь не о цифрах, а о ценностях питерского клуба и болельщиков.
Всё таки нельзя сравнивать времена при которых работали мэтры и сейчас когда Зенит по финансовым возможностям недосягаем, отсюда и сильнейшие игроки.
А вот сравнивать Семака с Морозовым и Садыриным думаю пока не стоит.
Значимость Морозова с Садыриным для Питера сложно переоценить, Семак может только мечтать стать с ними в один ряд.
Сейчас речь не о цифрах, а о ценностях питерского клуба и болельщиков.
Всё таки нельзя сравнивать времена при которых работали мэтры и сейчас когда Зенит по финансовым возможностям недосягаем, отсюда и сильнейшие игроки.