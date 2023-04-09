Дзюба организовал в ворота «Зенита» семь голов. Будет мстить Семаку

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вчера, 18:20

Артём против бывшего клуба – сюжет вечера.

Дзюба забил «Зениту» 4 мяча в 15 матчах

Артём не скрывает, что у него конфликт с Семаком. С бывшим тренером не общается. Дзюба вернулся, в том числе, ради матчей против «Зенита». Бродили слухи, что готов был играть за «Волгу» из Ульяновска, чтобы попробовать огорчить Семака. Судя по тому, что сказал про Федуна – якобы тот ползал перед игроком, умоляя не покидать московский клуб, Дзюба не мастер быть благодарным.

Зато у него есть цель. Мечтает о голах в ворота «Зенита», как и его новая команда. Прошлый матч «Локомотива» и чемпионов завершился разгромом москвичей 5:0. Но до 63-й минуты счет был нулевым. В Москве петербуржцы у «железнодорожников» не выиграли в 5 встречах подряд, поражение и четыре мировые. Семак привык к проблемам против «Локомотива» в гостевых играх.

А вот Дзюба не был неудобным соперником для «Зенита». Понятно, что много очных матчей провел в футболках «Томи» и «Ростова». У Артёма не было россыпи моментов против петербуржцев. Забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Но что любопытно, «Зенит» лишь 6 раз переиграл команды Дзюбы, 9 раз теряя очки.

«Краснодар» и «Динамо» — любимые соперники

Лучший снайпер в истории РПЛ забил «Краснодару» 15 мячей, а «Динамо» 14 раз. Лучшие результаты против конкретных клубов во всех турнирах. Также Дзюба любит огорчать голкиперов «Урала», забил 12 мячей. Еще можно выделить статистику против «Крыльев Советов», ведь 11 голов дополнил 10 передачами. «Зенит» помог ему обеспечить рекорд, создавая много качественных моментов. По 9 раз Дзюба забивал «Ростову» и «Рубину».

А вот «Спартаку», о котором любит поговорить, в 17 матчах забил 7 мячей и сделал 2 ассиста. Можно лучше, учитывая уровень игры москвичей в обороне. С «Локомотивом» у него давние отношения, но не лучшая статистика. В 35 матчах Дзюба огорчал Гильерме и других голкиперов своего нынешнего клуба лишь 6 раз. Даже для лучшего снайпера в истории РПЛ «Локомотив» не самый удобный подарок.

«Зенит» не был «клиентом» Дзюбы. Впрочем, как и ЦСКА . У Артёма всего три мяча «армейцам» в 25 матчах чемпионата. Понятно, что 9 пасов делают статистику намного лучше, но заметно, что Дзюба любит крайности. Или соперника, который часто садится глубоко в защиту, или «Краснодар» с раскованной работой у своих ворот.

Артём попробует мотивировать юных напарников

Одна из проблем концовки сезона для всех вне борьбы за выживание – результат не имеет значения. «Спартаку» лучше стать вторым, чем шестым, но что это изменит? «Локомотив» после четырех побед подряд в РПЛ оторвался от «Пари НН» и зоны стыковых матчей. Набрали на шесть пунктов больше. Если конкурент не обыграет в гостях «Краснодар», то даже поражение от «Зенита» не повлияет на положение команды лучших игрока и тренера марта в РПЛ .

Но Дзюба потому и забил больше других, а еще не забывал отдавать голевые передачи, что ему интересно побеждать, даже если играет за «Арсенал» из Тулы, а не за клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Форма Артёма лучше, чем у нападающих «Зенита». Кассьерра без голов и не вписался в схемы Семака. Сергеев классно вышел на замену против «Урала», но играл после травмы и вряд ли готов физически на целый поединок против молодой и агрессивной команды.

Галактионов выбрал клуб, где хватает талантливых игроков. Пиняев и Глушенков помогают Дзюбе не ударить лицом в грязь. Тикнизян, Карпукас, а теперь еще и Погостнов, дополняют список футболистов не старше двадцати трех лет, которыми опытные Лантратов и Дзюба управляют в поисках побед. Начало получаться, но «Зенит» опаснее, чем «Акрон». Если у москвичей дрогнет оборона, а опорную зону «Зенита» прикроет Барриос, то Малком сегодня не проиграет.

Дзюбе важно сохранить эффективность старта года

Артём понимает, как устроена работа «Зенита» в каждой фазе игры. Он не встретит персональный прессинг опытного Ловрена. Родригао и Ренан уже ошибались в новом году. У защитников нет за плечами борьбы в ЛЧ , как у Дзюбы. Негативный опыт в Европе дал умение принимать быстрые решения. Артём из 10 ударов в РПЛ выжал 8 точных, а шесть выстрелов реализовал (и не забил пенальти). Не обошлось без везения, на дистанции такая статистика невозможна.

Но Дзюба знает, где ключи от замков клубов РПЛ , поэтому его личная месть Семаку за расставание – одна из интриг матча. Таким поединок стал благодаря статусу «Зенита» — однозначный фаворит и будущий чемпион, и улучшению результатов «Локомотива», который теперь не такой потерянный и растерянный, как осенью. И полагается на новичков, которые знают, что делают. Пиняев и Баринов не пошли в «Зенит». Лантратов хотел, но Семак отказался от трансфера.

Игра Дзюбы стала одной из причин, почему у Сергея Богдановича столько чемпионских титулов. Тренер не хотел больше работать с опытным нападающим. Стратегически решение верное. Дзюба стареет, влиял на коллектив, мог подрывать авторитет главного тренера, если ему перечил. Но тактически замену Артёму не нашли. Сегодня вечером будем сравнивать не только готовность Дзюбы и защиты «Зенита», начиная с Кержакова, но и Сергеева или Кассьерру с ветераном.

У Ивана 3 гола в 4 матчах «Локомотиву», но теперь против него сыграет Дзюба. Петербуржцы многое дали Артёму, но не забрали комплекс брошенного ребенка, который ведет форварда к новым голам, независимо от названия его российской команды, возраста и количества удачных моментов. Дзюба боец, он повлиял на весь «Локомотив».