«Бавария» контактировала с Осимхеном в марте, но отказалась от трансфера

«Бавария» хотела подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
В марте представители мюнхенского клуба провели телефонные переговоры с агентами форварда.
Однако «Бавария» не готова заплатить за Осимхена 100 млн евро, которые запрашивает «Наполи», поэтому мюнхенцы отказались от трансфера.
Как мне кажется, в Баварии Тухеля Осимхен вписался бы идеально! Томас любит скоростных игроков атаки, и отлично использует это! Представте какие атаки могли разгонять Мане, Мусияло,Дейвис и Осимхен....
Вообще, если Осимхен будет продолжать играть так же как в этом сезоне, то говорить о нем будем долго и много!
Как мне кажется, в Баварии Тухеля Осимхен вписался бы идеально! Томас любит скоростных игроков атаки, и отлично использует это! Представте какие атаки могли разгонять Мане, Мусияло,Дейвис и Осимхен....
Вообще, если Осимхен будет продолжать играть так же как в этом сезоне, то говорить о нем будем долго и много!