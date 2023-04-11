«Бавария» контактировала с Осимхеном в марте, но отказалась от трансфера

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вчера, 20:19

«Бавария» хотела подписать нападающего «Наполи» .

В марте представители мюнхенского клуба провели телефонные переговоры с агентами форварда.

Однако «Бавария» не готова заплатить за Осимхена 100 млн евро, которые запрашивает «Наполи», поэтому мюнхенцы отказались от трансфера.