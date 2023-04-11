Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» контактировала с Осимхеном в марте, но отказалась от трансфера

вчера, 20:19

«Бавария» хотела подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В марте представители мюнхенского клуба провели телефонные переговоры с агентами форварда.

Однако «Бавария» не готова заплатить за Осимхена 100 млн евро, которые запрашивает «Наполи», поэтому мюнхенцы отказались от трансфера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Астон Вилла» надеется подписать полузащитника «Манчестер Сити»
Сегодня, 15:16
СлухиЭкитике хочет остаться в ПСЖ
Сегодня, 13:31
СлухиКлуб из Испании стал главным претендентом на Беллингема
Сегодня, 12:31
Слухи«РБ Лейпциг» хочет приобрести нападающего «Арсенала»
Сегодня, 11:17
Слухи«Бавария» была готова подписать Холанда летом 2022 года
Сегодня, 08:41
Слухи«Ливерпуль» отказался от трансфера Беллингема из-за его высокой стоимости
Вчера, 23:31
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:25
Холланда прозевали, туда же и Виктор....
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17
Бавария не привыкла тратить большие деньги на одного игрока, они вообще не привыкли платить много за переходы игроков в свой клуб.
Как мне кажется, в Баварии Тухеля Осимхен вписался бы идеально! Томас любит скоростных игроков атаки, и отлично использует это! Представте какие атаки могли разгонять Мане, Мусияло,Дейвис и Осимхен....
Вообще, если Осимхен будет продолжать играть так же как в этом сезоне, то говорить о нем будем долго и много!
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:36
Да он не подходит Баварии и Реал М, ему надо в Арсенал или Ман Ю, там сила будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:24
Ну конечно сумма слишком большая,но все хотят получить прибыль.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 