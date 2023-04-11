«Реал» надеется усилиться нападающим «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Испании.
Речь идет об интересе со стороны «Реала». Клуб из Мадрида активно следит за бразильцем. Контракт футболиста с «красными» рассчитан до конца текущего сезона, продлевать его стороны не будут. «Сливочные» видят в Фирмино замену Кариму Бензема.
В 22 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Роберто забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. По слухам, английский клуб уже ищет нового нападающего.
Ливерпуля везде проигравшего Реалу
Ливерпуля везде проигравшего Реалу
Страшное похмелье!)
Страшное похмелье!)