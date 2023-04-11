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«Реал» надеется усилиться нападающим «Ливерпуля»

вчера, 09:26

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Испании.

Речь идет об интересе со стороны «Реала». Клуб из Мадрида активно следит за бразильцем. Контракт футболиста с «красными» рассчитан до конца текущего сезона, продлевать его стороны не будут. «Сливочные» видят в Фирмино замену Кариму Бензема.

В 22 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Роберто забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. По слухам, английский клуб уже ищет нового нападающего.

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Все комментарии
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 12:44
А че, хороший вариант, во первых бесплатно, во вторых, он очень даже хороший нап.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:18
смешно что кто то думает мол Реал будет брать списанного игрока Ливерпуля
Ливерпуля везде проигравшего Реалу
Ironigor
Ironigor ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:25
Тоже самое хотел написать.
Страшное похмелье!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:18
Бензема заменить очень трудно.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:02
утки полетели
shur
shur
вчера в 09:57
...началось в деревне утро...!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:53
У Бензема гораздо выше показатели.
swed27
swed27
вчера в 09:52
Так Реал вроде Мбаппе хотел переманить
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:45
Да нууу, ему до Бензема ещё играть и играть.
Гость
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