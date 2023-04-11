«Реал» надеется усилиться нападающим «Ливерпуля»

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вчера, 09:26

Нападающий «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Испании.

Речь идет об интересе со стороны «Реала». Клуб из Мадрида активно следит за бразильцем. Контракт футболиста с «красными» рассчитан до конца текущего сезона, продлевать его стороны не будут. «Сливочные» видят в Фирмино замену Кариму Бензема.