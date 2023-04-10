Руководство «Баварии» выделит 100 млн евро на трансфер нападающего летом

«Бавария» намерена укрепить линию атаки этим летом.
По данным источника, руководство мюнхенского клуба выделит 100 млн евро на трансфер нападающего после окончания нынешнего сезона.
Однако боссы «Баварии» не будут торопиться. Они хотят найти подходящего кандидата, а также обсудить ситуацию с Томасом Тухелем.
Если хотят взять более мобильного форварда то нужно идти за Осимхеном. Он показывает себя во всей красе и еще показывает свою разносторонность. Помимо шикарной скорости Виктор показывает отличную игру на втором этаже и мнлго голов в этом сезоне забил головой. Правда тут сотки лямов может не хватить.
А если нужен более такой центрфорвард то скорее всего отлично подойдет Влахович. В Фиорентине он показал что может давать результат когда атака заточена на него, а подносчики снарядов в Баварии шикарные
Если хотят взять более мобильного форварда то нужно идти за Осимхеном. Он показывает себя во всей красе и еще показывает свою разносторонность. Помимо шикарной скорости Виктор показывает отличную игру на втором этаже и мнлго голов в этом сезоне забил головой. Правда тут сотки лямов может не хватить.
А если нужен более такой центрфорвард то скорее всего отлично подойдет Влахович. В Фиорентине он показал что может давать результат когда атака заточена на него, а подносчики снарядов в Баварии шикарные