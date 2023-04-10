Руководство «Баварии» выделит 100 млн евро на трансфер нападающего летом

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вчера, 22:24

«Бавария» намерена укрепить линию атаки этим летом.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба выделит 100 млн евро на трансфер нападающего после окончания нынешнего сезона.

Однако боссы «Баварии» не будут торопиться. Они хотят найти подходящего кандидата, а также обсудить ситуацию с Томасом Тухелем.