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Руководство «Баварии» выделит 100 млн евро на трансфер нападающего летом

вчера, 22:24

«Бавария» намерена укрепить линию атаки этим летом.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба выделит 100 млн евро на трансфер нападающего после окончания нынешнего сезона.

Однако боссы «Баварии» не будут торопиться. Они хотят найти подходящего кандидата, а также обсудить ситуацию с Томасом Тухелем.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:44, ред.
Сто лямов чисто на нападающего это хорошо, главное не промахнуться!
Если хотят взять более мобильного форварда то нужно идти за Осимхеном. Он показывает себя во всей красе и еще показывает свою разносторонность. Помимо шикарной скорости Виктор показывает отличную игру на втором этаже и мнлго голов в этом сезоне забил головой. Правда тут сотки лямов может не хватить.
А если нужен более такой центрфорвард то скорее всего отлично подойдет Влахович. В Фиорентине он показал что может давать результат когда атака заточена на него, а подносчики снарядов в Баварии шикарные
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:35
Витька покупайте, пока не сильно вырос в цене, 100млн на Холанда не хватит.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Лишь бы деньги потратить....
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:26
Влахович скорее всего хотя..
j5vd3peves26
j5vd3peves26
вчера в 22:45
Похоже хотят найти такого же деревянного как Левандовски
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:43
А вот правильный шаг от руководства клуба.
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