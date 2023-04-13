Хамес Родригес разорвал контракт с «Олимпиакосом»

Полузащитник Хамес Родригес покидает «Олимпиакос».
Колумбиец разорвал контракт с греческим клубом. Теперь игрок станет свободным агентом.
Хамес выступал за «Олимпиакос» с 2022 года.
Полузащитник Хамес Родригес покидает «Олимпиакос».
Колумбиец разорвал контракт с греческим клубом. Теперь игрок станет свободным агентом.
Хамес выступал за «Олимпиакос» с 2022 года.
В двадцати играх всего четыре мяча, даже для Греции это не лучший показатель.
В двадцати играх всего четыре мяча, даже для Греции это не лучший показатель.