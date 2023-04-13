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ГлавнаяНовостиКонтрактыГреция. Суперлига 2022/2023

Хамес Родригес разорвал контракт с «Олимпиакосом»

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salleeh
salleeh
вчера в 16:42
Хороший был футболист, жалко, так и не раскрылся…
myhuj3hdzhhz
myhuj3hdzhhz
вчера в 16:40
Надо же было ему так просохатить свой талант!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:05, ред.
Неужели нашёл для себя лучшее продолжение карьеры.
В двадцати играх всего четыре мяча, даже для Греции это не лучший показатель.
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