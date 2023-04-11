Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев надеется продолжить карьеру в Италии.
Футболист не продлевает контракт с «армейцами», поскольку имеет несколько предложений из Италии. Интерес проявляют клубы Серии В, которые в следующем сезоне с высокой долей вероятности выйдут в Серию А, а также «Венеция». Другим вариантом является «Наполи» — главный тренер команды Лучано Спаллетти хорошо знает российский трансферный рынок, невысокая стоимость прав на защитника привлекает неаполитанцев.
У Дивеева есть варианты и в РПЛ.
У радио 📻 много каналов !)
У радио 📻 много каналов !)
Синьор Семачини..и синьор Медведчини....
Если сделку одобрит сам Синьор Миллерони - можно считать тему закрытой....
Синьор Семачини..и синьор Медведчини....
Если сделку одобрит сам Синьор Миллерони - можно считать тему закрытой....