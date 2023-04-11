Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

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вчера, 15:16

Защитник ЦСКА надеется продолжить карьеру в Италии.

Футболист не продлевает контракт с «армейцами», поскольку имеет несколько предложений из Италии. Интерес проявляют клубы Серии В, которые в следующем сезоне с высокой долей вероятности выйдут в Серию А, а также «Венеция». Другим вариантом является «Наполи» — главный тренер команды Лучано Спаллетти хорошо знает российский трансферный рынок, невысокая стоимость прав на защитника привлекает неаполитанцев.