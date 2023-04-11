Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно, почему Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА

вчера, 15:16

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев надеется продолжить карьеру в Италии.

Футболист не продлевает контракт с «армейцами», поскольку имеет несколько предложений из Италии. Интерес проявляют клубы Серии В, которые в следующем сезоне с высокой долей вероятности выйдут в Серию А, а также «Венеция». Другим вариантом является «Наполи» — главный тренер команды Лучано Спаллетти хорошо знает российский трансферный рынок, невысокая стоимость прав на защитника привлекает неаполитанцев.

У Дивеева есть варианты и в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиХави согласовал продление контракта с «Барселоной»
Вчера, 23:18
Официально«Челси» объявил о продлении контракта с основным защитником клуба
Вчера, 19:28
Официально«Боруссия» Д продлила контракт с хавбеком, которым интересовался «Арсенал»
Вчера, 17:05 Фото
СлухиРэшфорд хочет играть под руководством тен Хага. Он продлит контракт с МЮ
Вчера, 00:48
Слухи«Барселона» продлит контракт с Бальде. Сумма отступных — 1 млрд евро
10 апреля
СлухиРойс подпишет новый контракт с «Боруссией» Д, снизив зарплату почти вдвое
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:02
Гинер просто хочет побольше сдоить с Миллера. Приёмчик достаточно цыганский, но бывает срабатывает.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:56
Про Гинера тоже фантазия без малейшего элемента реальности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:37
Уважаемый , вы напоминаете в своих фантазиях одновременно и Хлестакова и Ноздрева ( помните таких героев?). В том плане, что роль Миллера в судьбе Дивеева нулевая. Все же фантазии должны нести в себе хотя бы элемент реальности. Если даже Миллер слово скажет на этот счет, то Гинер пошлет его оооочень далеко.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:27
Образовался какой-то "дивеевский монастырь".Сперцян и Захарян уже там.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47, ред.
Пока рано пить шампанское 🍾 , товарищ Дивеев !)
У радио 📻 много каналов !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:14
Из Италии уже звонили итальянцы....
Синьор Семачини..и синьор Медведчини....
Если сделку одобрит сам Синьор Миллерони - можно считать тему закрытой....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:38, ред.
Хорошо бы вместе со слухами указывали бы автлра этой фантазии. А иначе это.....
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 15:32
Наполи хороший вариант если Мин-Джэ продадут, но, конечно, придется побороться за место в основе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Может ,просто лучший контракт выбивает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 