Верратти не сыграет с «Лансом»

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вчера, 10:47

Полузащитник ПСЖ не сможет сыграть с «Лансом» в матче 31-го тура Лиги 1.

Игрок по-прежнему восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.