Верратти не сыграет с «Лансом»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти не сможет сыграть с «Лансом» в матче 31-го тура Лиги 1.
Игрок по-прежнему восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
|Пари Сен-Жермен3 : 1Ланс
|Матч завершен
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти не сможет сыграть с «Лансом» в матче 31-го тура Лиги 1.
Игрок по-прежнему восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.