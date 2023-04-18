Бензема — лидер «Реала» по числу проведённых матчей в ЛЧ среди полевых

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Для француза эта игра стала 131-й за «сливочных» в этом турнире. 35-летний форвард стал лидером клуба по числу проведённых встреч в ЛЧ среди полевых игроков. Второе место занимает Рауль (130), а замыкает тройку Серхио Рамос (129).
Символично, что все эти три игрока капитаны, легенды и одни из самых лучших игроков в истории Реала на своих позициях.
Символично, что все эти три игрока капитаны, легенды и одни из самых лучших игроков в истории Реала на своих позициях.
мастер!!!
мастер!!!