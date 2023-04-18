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Бензема — лидер «Реала» по числу проведённых матчей в ЛЧ среди полевых

вчера, 22:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Для француза эта игра стала 131-й за «сливочных» в этом турнире. 35-летний форвард стал лидером клуба по числу проведённых встреч в ЛЧ среди полевых игроков. Второе место занимает Рауль (130), а замыкает тройку Серхио Рамос (129).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:41
Настоящий лидер и капитан команды.
Символично, что все эти три игрока капитаны, легенды и одни из самых лучших игроков в истории Реала на своих позициях.
протон
протон
вчера в 23:23
Легенда Мадрида, тихой сапой, а переписывает все рекорды принадлежащие Раулю себе. Шикарный игрок.
shur
shur
вчера в 22:51
...Куртуа тащит, спасение на последних минутах 1-ого тайма,
мастер!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:48
А ещё время есть увеличить эту статистику. Удачи тебе Карим !
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:47
Карим лидер не только по количеству проведённых матчей но и ментально.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:25
Раскрылся парень под конец карьеры, а не уйди Роналду...
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