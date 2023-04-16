«Ростов» прервал рекордную голевую серию в истории клуба

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 0:0 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа, прервав рекордную голевую серию в истории клуба (15 игр).
«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 0:0 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа, прервав рекордную голевую серию в истории клуба (15 игр).
Да и ничья, которая полностью устраивает Зенит, сохраняя его отрыв, и является приемлемым результатом для Ростова, который хотя бы не проиграл и остался на 2 месте, пусть и с меньшим отрывом. А в целом в игре ничья справедлива, хотя убойных моментов было у Зенита чуть больше.
Да и ничья, которая полностью устраивает Зенит, сохраняя его отрыв, и является приемлемым результатом для Ростова, который хотя бы не проиграл и остался на 2 месте, пусть и с меньшим отрывом. А в целом в игре ничья справедлива, хотя убойных моментов было у Зенита чуть больше.