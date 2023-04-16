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«Ростов» прервал рекордную голевую серию в истории клуба

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sova147
sova147
вчера в 22:15
Зенит имея большой отрыв играл как то самоуверенно, не использовал свои моменты и был близок к победе..
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Так Ростов и не играл, а только опасался за свои ворота, которые уцелели исключительно за счёт безалаберности зенитовцев, особенно красотулечек бразильцев.
112910415
112910415
вчера в 21:41
хорошая игра, приличный итог
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:25
И пенальти закончились...Стороны сегодня сохранили лицо,чем подспудно и занимались.Теперь будут заниматься объяснением ,почему только ничья,и как они заслуживали лучшей участи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:23, ред.
Судья на VARе Кукуян лишил возможности Ростовчан продолжить свою результативную серию, не позволив Карасёву самостоятельно принять решение о назначении одиннадцатиметрового удара за нарушение Сантоса на Щетинине. Возможно Павел спас репутацию всей судейской бригады матча потому, как в тот момент на поле было два мяча на поле, и назначь судья пенку в ворота гостей, весь футбольный свет начал бы осуждать судью, почему не остановили игру? А так вроде как и игру продолжили и штрафной назначили, правда со стенкой, и даже карточку не показали нарушителю. В общем и овцы целы и волки сыты. Ну пусть это событие обсуждают спецы и выносят своё решение. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 21:15
Два вопроса Карпину:чем он кормит своих игроков, которые все 90 минут носятся как заведенные. И, каких колдунов он пригласил заколдовать ворота, в которые из убойных позиций не смогли попасть Малком с Венделом.
Да и ничья, которая полностью устраивает Зенит, сохраняя его отрыв, и является приемлемым результатом для Ростова, который хотя бы не проиграл и остался на 2 месте, пусть и с меньшим отрывом. А в целом в игре ничья справедлива, хотя убойных моментов было у Зенита чуть больше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:12
Жаль в этом матче он как не когда заслуживал , что бы забить.
Гость
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