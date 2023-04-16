В нынешнем сезоне МЮ уже набрал больше очков, чем за весь прошлый

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (2:0) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Красные дьяволы» набрали больше очков за 30 игр сезона 2022/23 (59), чем за весь прошлый сезон (58).
|Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (2:0) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Красные дьяволы» набрали больше очков за 30 игр сезона 2022/23 (59), чем за весь прошлый сезон (58).
В составе «Реала» Роналду четырежды выигрывал «Лигу чемпионов», а также неоднократно становился чемпионом «Примеры». Помимо этого, с командой ему удалось завоевать несколько европейских кубков.
Всего за этот клуб он забил 486 мячей, чего не удавалось сделать никому другому. В одном из сезонов, португалец забил 69 голов
Юве: Интересен факт, что уже через неделю итальянский клуб на одной продаже футболок с именем Роналду смог полностью оправдать затраты.
Чемпион Италии (2 ): 2018/219 , 2019/2020
Обладатель Суперкубка Италии (2 ): 2018 , 2020
Сборная Португалии
Чемпион Европы : 2016
Победитель Лиги наций УЕФА : 2018/2019
Серебряный призёр чемпионата Европы : 2004
Бронзовый призёр чемпионата Европы : 2012
Бронзовый призёр Кубка Конфедераций : 2017
Легенда Рон
В составе «Реала» Роналду четырежды выигрывал «Лигу чемпионов», а также неоднократно становился чемпионом «Примеры». Помимо этого, с командой ему удалось завоевать несколько европейских кубков.
Всего за этот клуб он забил 486 мячей, чего не удавалось сделать никому другому. В одном из сезонов, португалец забил 69 голов
Юве: Интересен факт, что уже через неделю итальянский клуб на одной продаже футболок с именем Роналду смог полностью оправдать затраты.
Чемпион Италии (2 ): 2018/219 , 2019/2020
Обладатель Суперкубка Италии (2 ): 2018 , 2020
Сборная Португалии
Чемпион Европы : 2016
Победитель Лиги наций УЕФА : 2018/2019
Серебряный призёр чемпионата Европы : 2004
Бронзовый призёр чемпионата Европы : 2012
Бронзовый призёр Кубка Конфедераций : 2017
Легенда Рон
• Обладатель Кубка Англии - 2003/2004;
• Дважды обладатель Кубка Футбольной лиги - 2005/2006, 2008/2009;
• Обладатель Суперкубка Англии - 2007;
• Победитель Клубного чемпионата мира - 2008;
• Победитель Лиги чемпионов - 2007/2008.
Реал уже не говорю.
• Обладатель Кубка Англии - 2003/2004;
• Дважды обладатель Кубка Футбольной лиги - 2005/2006, 2008/2009;
• Обладатель Суперкубка Англии - 2007;
• Победитель Клубного чемпионата мира - 2008;
• Победитель Лиги чемпионов - 2007/2008.
Реал уже не говорю.