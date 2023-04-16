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ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

В нынешнем сезоне МЮ уже набрал больше очков, чем за весь прошлый

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НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:43
Это результат командной игры и работы тренера, когда ему никто не мешает и не отвлекает от работы...
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:07
Отыграв за «королевский клуб» 51 матч, он забил 50 мячей в испанском чемпионате, установив тем самым новый рекорд.
В составе «Реала» Роналду четырежды выигрывал «Лигу чемпионов», а также неоднократно становился чемпионом «Примеры». Помимо этого, с командой ему удалось завоевать несколько европейских кубков.
Всего за этот клуб он забил 486 мячей, чего не удавалось сделать никому другому. В одном из сезонов, португалец забил 69 голов
Юве: Интересен факт, что уже через неделю итальянский клуб на одной продаже футболок с именем Роналду смог полностью оправдать затраты.
Чемпион Италии (2 ): 2018/219 , 2019/2020
Обладатель Суперкубка Италии (2 ): 2018 , 2020

Сборная Португалии
Чемпион Европы : 2016
Победитель Лиги наций УЕФА : 2018/2019
Серебряный призёр чемпионата Европы : 2004
Бронзовый призёр чемпионата Европы : 2012
Бронзовый призёр Кубка Конфедераций : 2017
Легенда Рон
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:01
• Трижды чемпион АПЛ - 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009;

• Обладатель Кубка Англии - 2003/2004;

• Дважды обладатель Кубка Футбольной лиги - 2005/2006, 2008/2009;

• Обладатель Суперкубка Англии - 2007;

• Победитель Клубного чемпионата мира - 2008;

• Победитель Лиги чемпионов - 2007/2008.

Реал уже не говорю.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Вы так уверены в том, что именно Великий игрок Роналду был виновен во всех деяниях Мю? А что Вы скажете, если завтра и в последующие дни начнется стогнация клуба МЮ? Вы скажете: это тени Роналду? Многих великих футболистов упрекают в том, что они не все силы отдают клубу например в том же ПСЖ Неймар . Давайте не забывать этот факт. Конечно, не дай Бог, что бы Мю пошел на спад, но считаю что Роналду не причем благодаря Роналду при САФ были лучшие моменты МЮ хотя бы для учета скажу. Не буду приводить заслуги Рона в МЮ, ВЫ сейчас конечно станете апеллировать что возраст Рона и он портит атмосферу в клубах? Так его подписывают, а Рон играет одной рекламой принося пользу клубам , имидж игрока еще на высоте.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
1 раз Соучайность, 2 Совпадение, 3 раз -Закономерность. 4 раз будет Факт!!!
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:35
Аль-Наср повторяет ту же ошибку, что Ювентус и МЮ. Они жертвуют командными результатами ради статистики Роналду. Рад, что он покинул МЮ?
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Эта новость - сравнение прошлого сезона и этого. Как видно: без балласта у МЮ дела идут лучше, чем с ним (также было до его прихода). Вся проблема была в балласте, о котором его поклонники говорили, что он тащит МЮ. Не соврали. Он тащил МЮ. Правда в другую сторону.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
В Арабской Лиге бывший нападающий МЮ сейчас в ТОПе и это не клубничка (когда я тебе говорил, что за него пока он в клубе, я за него, как и за любого, после Интервью и уходом, развязал руки)
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:04
игрока давно ведь уже нет в МЮ. что уже его напоминать то?)
протон
протон
вчера в 23:03
Кейлор Навас топ, тащил Ноттингем как мог.
Elliada
Elliada
вчера в 23:00
Понятное дело. Нет балласта - не надо играть на его статистику, поэтому вернулись командные результаты. А его фанаты до сих пор думают, что он тащер
Гость
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