В нынешнем сезоне МЮ уже набрал больше очков, чем за весь прошлый

1681674976

вчера, 22:56

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (2:0) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Красные дьяволы» набрали больше очков за 30 игр сезона 2022/23 (59), чем за весь прошлый сезон (58).