Форвард «Жироны» оформил покер в ворота «Реала»

«Жирона» обыграла «Реал» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).
В ворота гостей покер оформил форвард хозяев Валентин Кастельянос. Футболист отличился на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте.
«Жирона» обыграла «Реал» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).
В ворота гостей покер оформил форвард хозяев Валентин Кастельянос. Футболист отличился на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте.
Твой комментарий является провокационным. Ты прекрасно знаешь, что это достижение никак не повлияет уже на перспектив обоих клубом. А вот я привел факты. Уже на протяжение скольких лет мс унижает в плей-офф стадиях каждый год)
Твой комментарий является провокационным. Ты прекрасно знаешь, что это достижение никак не повлияет уже на перспектив обоих клубом. А вот я привел факты. Уже на протяжение скольких лет мс унижает в плей-офф стадиях каждый год)
Аршавин тоже покер в ворота Ливера оформлял..., а помнят этот факт только в России.
Аршавин тоже покер в ворота Ливера оформлял..., а помнят этот факт только в России.
Чего стоит памятное унижение от аргентинца Почеттино
Чего стоит памятное унижение от аргентинца Почеттино
Да это просто жесть.
Да это просто жесть.