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Форвард «Жироны» оформил покер в ворота «Реала»

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Trickofthetrade
Trickofthetrade ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 12:24
    Суета сует.
    Аршавин тоже покер в ворота Ливера оформлял..., а помнят этот факт только в России.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Trickofthetrade (раскрыть)
    сегодня в 12:12, ред.
    +500
    Чего стоит памятное унижение от аргентинца Почеттино
    Elliada
    Elliada ответ Trickofthetrade (раскрыть)
    сегодня в 11:43
      Trickofthetrade
      Trickofthetrade ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 11:36
      В ЛЧ средние команды любят унижать мс в четвертьфинал и полуфиналах
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:21
      Вот это настрой был у хозяев! Запредельный.
      KTS16
      KTS16
      сегодня в 09:11
      Зверь
      Roger Young
      Roger Young
      сегодня в 09:04
      Заголовок неправильный. Не "Форвард Жироны забил покер", а "Будущий игрок Реала")
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 07:04
      Бывает, лидерам всегда надо настраиваться на все игры, "претендентам" и на одну...
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 06:25
      Четыре мяча Реалу...
      Да это просто жесть.
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 04:42
      Это достижение на всю жизнь.
      112910415
      112910415
      сегодня в 04:34
      почему-то растоптали гостевую команду
      p4zephf7v55q
      p4zephf7v55q
      сегодня в 03:58
      Знатно Валёк вчера покуражился
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 01:27
      Красавчик. Жаль, что его заменили. Вдруг бы еще пятый забил.
      Comentarios
      Comentarios
      сегодня в 00:10
      Забавно )
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 23:28
      Теперь будет что рассказывать внукам о лучшем матче в своей жизни!
      KnowSoccer
      KnowSoccer
      вчера в 23:24
      Накостылял Кастельянос )) поздравляю!
      shur
      shur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      вчера в 23:19
      ...и кто это вспомнит через неделю, разве что лягушки на католонском болоте?! Вот у Акинфея были немногочисленные ляпы, а для меня Он всё равно лучший...!
      hh8s9ys395sw
      hh8s9ys395sw
      вчера в 22:56
      Валя просто красава. Герой всего тура.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:45
      Ну ничего себе,вот это был футбол!!!
      L.Hamilton
      L.Hamilton
      вчера в 22:44
      Покермен какой-то.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:19
      Аргентинцы любят унижать Реал
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 22:06
      Стоимость игрока после этого может возрасти
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 22:06
      Жирона просто размазала Реал !
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 22:05
      Красота..
      Гость
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