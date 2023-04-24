Промес сравнялся с Азмуном и Вагнером Лавом по голам в РПЛ среди легионеров

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ (4:3).
Победный гол забил нападающий «красно-белых» Квинси Промес. Для голландца этот мяч стал 85-м в 169 играх в высшем дивизионе чемпионата России. Таким образом, он сравнялся по количеству голов в Премьер-Лиге среди легионеров с форвардами Сердаром Азмуном и Вагнером Лавом. На счету бразильца, игравшего на протяжении всего российского этапа карьеры за ЦСКА, 168 проведённых встреч. Иранец, выступавший за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», провёл в РПЛ 208 матчей.
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