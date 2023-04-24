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Промес сравнялся с Азмуном и Вагнером Лавом по голам в РПЛ среди легионеров

вчера, 22:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ (4:3).

Победный гол забил нападающий «красно-белых» Квинси Промес. Для голландца этот мяч стал 85-м в 169 играх в высшем дивизионе чемпионата России. Таким образом, он сравнялся по количеству голов в Премьер-Лиге среди легионеров с форвардами Сердаром Азмуном и Вагнером Лавом. На счету бразильца, игравшего на протяжении всего российского этапа карьеры за ЦСКА, 168 проведённых встреч. Иранец, выступавший за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», провёл в РПЛ 208 матчей.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 09:40
Спасибо большое, вчера черный день был))
112910415
112910415
сегодня в 07:00
браво, Квинси !
ждём продолжения !
протон
протон
сегодня в 01:42
Азмун и Лав уже в истории,а Промес творит историю ! Ждем с Ростовом его чистого первого места ! Думаю команда поможет ему с этим достижением....
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:47
Добрый вечер.
Всё верно, только не обязательно это именно авторизация. Считается "вход на сайт", т.е. достаточно просто открыть соккер, когда уже залогинен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:30
Добрый вечер!
Правильно я понимаю - если в течении суток на сайт не зашел (Авторизация) 400 баллов не начисляются?
протон
протон
вчера в 22:16
Ждем хет-трик с Ростовом))
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