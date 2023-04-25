24-й тур РПЛ стал рекордным по количеству пенальти

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сегодня, 01:19

В 24-м туре РПЛ было назначено 10 пенальти, что является рекордом чемпионата, сообщает Opta Sports.

Больше всех ставил на «точку» — 11 раз в 18 матчах. Второе место занимает (8 одиннадцатиметровых в 12 встречах), ещё пятеро судей назначили по 7 пенальти.

Лидерами по среднему количеству назначенных пенальти являются (7 в 7 играх), (4 в 4) и (7 в 8).

Реже всех одиннадцатиметровые назначали Алексей Сухой (0.2 за матч), Сергей Карасёв (0.3) и Павел Кукуян (0.4).