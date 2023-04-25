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24-й тур РПЛ стал рекордным по количеству пенальти

сегодня, 01:19

В 24-м туре РПЛ было назначено 10 пенальти, что является рекордом чемпионата, сообщает Opta Sports.

Больше всех ставил на «точку» Владислав Бездородов — 11 раз в 18 матчах. Второе место занимает Павел Шадыханов (8 одиннадцатиметровых в 12 встречах), ещё пятеро судей назначили по 7 пенальти.

Лидерами по среднему количеству назначенных пенальти являются Ян Бобровский (7 в 7 играх), Антон Фролов (4 в 4) и Василий Казарцев (7 в 8).

Реже всех одиннадцатиметровые назначали Алексей Сухой (0.2 за матч), Сергей Карасёв (0.3) и Павел Кукуян (0.4).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:58
Карасёва все боятся, поэтому играют аккуратнее при нём.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:24
Что интересно по этому поводу Зарема думает, давно не не слышно.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:09
Надо же,как-то букмекерские конторы спасать,вот,он пеналь-даешь!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
Ну а что делать то... нужен результат а команды забить не могут с игры....:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:50, ред.
А куда деваться то....
Итоговая таблица в судейском корпусе висит с начала чемпионата...расхождения с ней корректируются судьями ежетурно....
Сами вчера всё видели...Безбородову сказали Спартак в итоге должен быть второй...значит второй...))
Gahi
Gahi
сегодня в 07:42
Каждый арбитр трактует правила на свой лад, от этого такое количество, которое не соответствуют своему качеству.
112910415
112910415
сегодня в 07:39
пенальти нынче в тренде )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:47
Поставить пеналь не проблема, а вот правильно оценить ситуацию, это пока еще проблема.
8xfrdhp44xuq
8xfrdhp44xuq
сегодня в 05:06
Надо же как-то развлекать жалкие кучки фанайдишников
Boricku
Boricku
сегодня в 04:15
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:33
    Результативность в этом туре тоже была неплохая. Близкая к рекордной...
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 02:30
    Девиз РПЛ - "...Надо - чтоб больше пенальти хороших и разных..."
    протон
    протон
    сегодня в 02:24
    Кстати, на счёт ограничения 18. кто это контролирует? ведь паспорта не проверяют. И почему запрещено? Ведь можно ограничить цензуру и дать добро подросткам, что бы излагали свое видение о виде этого спорта. А что делать любителям футбола меньше 18 лет? Сейчас дети разбираются в сетях лучше, чем мы. И лучше род. контроль ставить на те хостинги, где пропагандируют не верный образ жизни. На этом сайте ведь пропаганда идет ЗОЖ. Это всего лишь мысли и ничего навязывающего
    swed27
    swed27
    сегодня в 02:01
    Ближе к концу сезона игра становится более грубой
    протон
    протон
    сегодня в 01:20
    Давно такое количество пенальти не видел
    Гость
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