24-й тур РПЛ стал рекордным по количеству пенальти

В 24-м туре РПЛ было назначено 10 пенальти, что является рекордом чемпионата, сообщает Opta Sports.
Больше всех ставил на «точку» Владислав Бездородов — 11 раз в 18 матчах. Второе место занимает Павел Шадыханов (8 одиннадцатиметровых в 12 встречах), ещё пятеро судей назначили по 7 пенальти.
Лидерами по среднему количеству назначенных пенальти являются Ян Бобровский (7 в 7 играх), Антон Фролов (4 в 4) и Василий Казарцев (7 в 8).
Реже всех одиннадцатиметровые назначали Алексей Сухой (0.2 за матч), Сергей Карасёв (0.3) и Павел Кукуян (0.4).
Итоговая таблица в судейском корпусе висит с начала чемпионата...расхождения с ней корректируются судьями ежетурно....
Сами вчера всё видели...Безбородову сказали Спартак в итоге должен быть второй...значит второй...))
Итоговая таблица в судейском корпусе висит с начала чемпионата...расхождения с ней корректируются судьями ежетурно....
Сами вчера всё видели...Безбородову сказали Спартак в итоге должен быть второй...значит второй...))