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Тухель пришёл в ярость из-за плохой игры «Баварии» на тренировке

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salleeh
salleeh
сегодня в 03:58
Нормальная реакция тренера, другой Бавария не заслуживает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:06
Тухель думал что пришел на тепленькое место, а тут пахать, пахать и пахать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:05, ред.
Что такого страшного увидели тут осуждающие, непонятно.
Ну повезло одному деб.илу с фотокамерой (заработал на бутерброд с икрой) - только и всего.
А в целом... Есть тренировочный процесс и целевые задания на технику, которые очень тяжелы в отработке до автоматизма. И здесь ... кропотливый труд тренера и исполнителя - самое что ни на есть нервное событие. Люди, которые в своей жизни занимались спортом профессионально, либо учились в музыкальной школе, понимают о чём я говорю...
Во время спортивных тренировок порой стоит такой ор и мат, что вам ребята и не снилось! Как то попал в сеть ролик с тренировки нашей женской сборной по гандболу..., мама дорогая (!) ... так там Трефилов так девок гонял матюками ..., да ладно только ими бы обходилось..., кое кому подс.рачники и подзатыльники прилетали...
Зато потом золото олимпиады в Рио взяли, и обнимали в слезах наши девчонки своего старика - грубияна...

P.S. Что до поступка Тухеля - вполне рабочая ситуация, коих миллион у того же Пепа, Клоппа, Моуриньо и всех тех, кто брал ушастого.

PP.SS. А вот то, что на тренировку Баварии попали сомнительные личности с фото-видео техникой, вот с этим клубу придётся разбираться конкретно, поскольку тренировка топ клуба - тайна за семью печатями..., а у немцев тем более!
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:57, ред.
Ну и кому теперь нужны эти театральные постановки, когда уже практически все проиграно. От подобного проявления несдержанности команда точно лучше не заиграет, а наоборот такие всплески эмоций могут передаться и футболистам. Похоже Тухель просто не знает, что делать, а игроки возможно пытаются слить неугодного тренера, и если Тухель будет и дальше вестись на какие-либо провокации и выдавать подобные истерики, то грош цена ему как тренеру.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:12
Тухель борзеет
протон
протон
вчера в 21:29
В последних матчах, к сожалению, почти все центральные защитники Баварии напоминают стойки для обводки. Кого из них пытался сломать Томас (и даже надломил) пока непонятно....
Gahi
Gahi
вчера в 21:21
Это очень плохо что Тухель позволяет себе проявлять таким образом эмоции при всей команде, что не делает чести тренеру такой команды как Бавария. Он прежде всего показывает свою слабость и не способность мотивировать футболистов как в игре так и в тренировочном процессе. Очень жаль что Тухель так быстро скис от беспомощности своего положения.
a6dtgw7mr6z2
a6dtgw7mr6z2
вчера в 21:06
У Баварии всё плохо, даже тренер плох на психику.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:36, ред.
Он явно нуждается в медицинской, психиатрической помощи.
Можно предположить накал страстей в игре с МС и проявлять это внешними действиями, хотя в том случае выходки Тухеля уже очень настораживали, а здесь...
Надо наверное ему искать шинель и топать домой...
Boricku
Boricku
вчера в 20:35
Надо продуктовую сеть создать, с такой то фамилией
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:32
Нашёл, когда психовать, поздновато нервы тратить, Майнц и Ман Сити, там нужно было ломать шесты.
karnager
karnager
вчера в 20:29, ред.
Не расист, но если в команде больше черных, чем белых - это уже влияет на дисциплину. В Баварии их уж больно много
Elliada
Elliada
вчера в 20:25
Он даже не позеленел. Это не ярость
etcp4kauz3dj
etcp4kauz3dj
вчера в 20:21
Тухлый наведёт там дисциплину
Гость
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