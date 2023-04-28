Тухель пришёл в ярость из-за плохой игры «Баварии» на тренировке

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не смог сдержать эмоции на тренировке мюнхенского клуба.
Немецкий специалист был недоволен игрой на сегодняшней тренировке и в гневе сломал шест для слалома.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не смог сдержать эмоции на тренировке мюнхенского клуба.
Немецкий специалист был недоволен игрой на сегодняшней тренировке и в гневе сломал шест для слалома.
Ну повезло одному деб.илу с фотокамерой (заработал на бутерброд с икрой) - только и всего.
А в целом... Есть тренировочный процесс и целевые задания на технику, которые очень тяжелы в отработке до автоматизма. И здесь ... кропотливый труд тренера и исполнителя - самое что ни на есть нервное событие. Люди, которые в своей жизни занимались спортом профессионально, либо учились в музыкальной школе, понимают о чём я говорю...
Во время спортивных тренировок порой стоит такой ор и мат, что вам ребята и не снилось! Как то попал в сеть ролик с тренировки нашей женской сборной по гандболу..., мама дорогая (!) ... так там Трефилов так девок гонял матюками ..., да ладно только ими бы обходилось..., кое кому подс.рачники и подзатыльники прилетали...
Зато потом золото олимпиады в Рио взяли, и обнимали в слезах наши девчонки своего старика - грубияна...
P.S. Что до поступка Тухеля - вполне рабочая ситуация, коих миллион у того же Пепа, Клоппа, Моуриньо и всех тех, кто брал ушастого.
PP.SS. А вот то, что на тренировку Баварии попали сомнительные личности с фото-видео техникой, вот с этим клубу придётся разбираться конкретно, поскольку тренировка топ клуба - тайна за семью печатями..., а у немцев тем более!
Ну повезло одному деб.илу с фотокамерой (заработал на бутерброд с икрой) - только и всего.
А в целом... Есть тренировочный процесс и целевые задания на технику, которые очень тяжелы в отработке до автоматизма. И здесь ... кропотливый труд тренера и исполнителя - самое что ни на есть нервное событие. Люди, которые в своей жизни занимались спортом профессионально, либо учились в музыкальной школе, понимают о чём я говорю...
Во время спортивных тренировок порой стоит такой ор и мат, что вам ребята и не снилось! Как то попал в сеть ролик с тренировки нашей женской сборной по гандболу..., мама дорогая (!) ... так там Трефилов так девок гонял матюками ..., да ладно только ими бы обходилось..., кое кому подс.рачники и подзатыльники прилетали...
Зато потом золото олимпиады в Рио взяли, и обнимали в слезах наши девчонки своего старика - грубияна...
P.S. Что до поступка Тухеля - вполне рабочая ситуация, коих миллион у того же Пепа, Клоппа, Моуриньо и всех тех, кто брал ушастого.
PP.SS. А вот то, что на тренировку Баварии попали сомнительные личности с фото-видео техникой, вот с этим клубу придётся разбираться конкретно, поскольку тренировка топ клуба - тайна за семью печатями..., а у немцев тем более!