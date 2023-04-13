Джикия вернулся к тренировкам со «Спартаком»

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вчера, 20:59

Защитник «Спартака» принял участие в тренировочном занятии команды перед матчем 23-го тура РПЛ с «Торпедо».

29-летний футболист из-за травмы пропустил встречи чемпионата с «Ахматом» (0:0) и «Динамо» (3:3), а также с «Уралом» в Кубке России.

На счету игрока в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах и 2 результативные передачи.