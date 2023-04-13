Джикия вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия принял участие в тренировочном занятии команды перед матчем 23-го тура РПЛ с «Торпедо».
29-летний футболист из-за травмы пропустил встречи чемпионата с «Ахматом» (0:0) и «Динамо» (3:3), а также с «Уралом» в Кубке России.
На счету игрока в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах и 2 результативные передачи.
Лишний вес набрал, не всегда успевает.
Непонятно, почему молодой Дуарте на лавке сидит?
Он что хуже Чернова? Сомневаюсь...
Лишний вес набрал, не всегда успевает.
Непонятно, почему молодой Дуарте на лавке сидит?
Он что хуже Чернова? Сомневаюсь...