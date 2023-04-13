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Джикия вернулся к тренировкам со «Спартаком»

вчера, 20:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия принял участие в тренировочном занятии команды перед матчем 23-го тура РПЛ с «Торпедо».

29-летний футболист из-за травмы пропустил встречи чемпионата с «Ахматом» (0:0) и «Динамо» (3:3), а также с «Уралом» в Кубке России.

На счету игрока в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах и 2 результативные передачи.

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Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:48
Джикия чем старше становится, тем хуже играет.
Лишний вес набрал, не всегда успевает.
Непонятно, почему молодой Дуарте на лавке сидит?
Он что хуже Чернова? Сомневаюсь...
Варвар7
Варвар7 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55
А желательно, что бы как в замке...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:31, ред.
Для болельщиков Спартака это несомненно очень позитивная новость, ведь отсутствие капитана в составе красно-белых существенно повлияло, как на игру линии обороны, так и на игру команды в целом, и как итог потеря семи турнирных очков. И если отставание от идущего на втором месте Ростова сохраняется в трёх очках, то отрыв от дышащих в спину армейцев сократился уже всего лишь до одного балла. Предстоящий матч с Торпедо наверняка лёгким не будет, ведь уже не раз доказано, что на финише чемпионата поединки с командами, борющимися за выживание проходят не легче, чем с теми, кто претендует на медали, а значит появление Джикии в составе красно-белых весьма к стати. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04
Ну вот и ладненько. Теперь защита на замке !)
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