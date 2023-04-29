Месси ждёт предложения от «Барселоны»

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вчера, 13:31

Нападающий ждёт предложения от «Барселоны», сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Сезара Луиса Мерло.

По информации источника, каталонский клуб несколько дней назад представил Ла Лиге технико-экономический план. Если руководство лиги не даст «зелёный свет», будет отправлен ещё один план, чтобы добиться разрешения подписать аргентинца. Как только одобрение будет получено, «сине-гранатовые» сделают Месси официальное предложение, которое он примет. Игрока не интересуют деньги, он хочет вернуться в испанскую команду.