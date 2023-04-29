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Месси ждёт предложения от «Барселоны»

вчера, 13:31

Нападающий Лионель Месси ждёт предложения от «Барселоны», сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Сезара Луиса Мерло.

По информации источника, каталонский клуб несколько дней назад представил Ла Лиге технико-экономический план. Если руководство лиги не даст «зелёный свет», будет отправлен ещё один план, чтобы добиться разрешения подписать аргентинца. Как только одобрение будет получено, «сине-гранатовые» сделают Месси официальное предложение, которое он примет. Игрока не интересуют деньги, он хочет вернуться в испанскую команду.

Форвард выступает за ПСЖ с августа 2021 года, перейдя из «Барселоны».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:46
Кристинка тоже возвращалась в Манчестер, ни чем хорошем это не закончилось.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:35
Месси не ждёт - Месси выбирает, играет, отдыхает... И всё это после триумфа 18.12.22... Плохо - когда позор после 18.12.22, когда нечего выбирать и негде играть в Европе.. Остаётся выбрать алчность... Для некоторых она всё заменит - и звание ЧМ, и игру, и Европу, и ЛЧ...
Да, Геша?.. А-ха-ха-ха.. 👏👏👏..
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:03
Ждёт Он,гордый какой! Иди к офису и предлагай себя,униженно проси аудиенции! Составь резюме,да покраше и отправь почтой с уведомлением,с обратным адресом : "Аргентина,папе Лионеля Месси".
Elliada
Elliada
вчера в 14:55
Сколько разных сплетен!!! Одни говорят про переход, другие - опровергают.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:19
Почему же тогда с ним такие проблемы, раз Месси просто желает вернуться, ему деньги не важны. Людей обманывает только, он запросы делает по зарплате, что Барселона просто на просто не вывезет его присутствие в команде. Поэтому и ищет кого бы продать либо урезать зарплату, чтобы великий смог ступить на их газон и взорвать Камп Ноу, да и на первый матч Лео, нужно билеты увеличить вдвое по цене и стулья добавить на стадионы.
протон
протон
вчера в 14:17
Пока Ла-Лига это Тебас, разрешение на подписание будут блокировать и мариновать "до упора" и не удивлюсь что под конец сезона (или в начале следующего) Месси чтобы избежать неопределенности подпишет в итоге контракт с другим клубом (или продлит с ПСЖ).
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:15
Каталонцы навернека попытаются всеми возможными и невозможными способами вернуть его в свои ряды. И игрок так же всеми своими действиями способствует и приближает этот момент. В ближайшее время все узнаем к чему приведёт это долгожданная сага!!!
9n2aewj5ufsf
9n2aewj5ufsf
вчера в 13:48
Месси давно уже сидит на чемоданах и ждёт предложение Барсы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:48
Вот когда перейдет - тогда и посмеёмся, а сейчас скушаем что нибудь посвежее!
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:45
Барса выбирает от кого избавиться, несколько человек надо убрать что бы Месси взять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Скорей бы уже наступила ясность с переходом аргентинца.
ДСА
ДСА
вчера в 13:32
Месси ждёт когда Барселона найдет деньги.
Гость
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