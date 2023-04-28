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Милнер может перейти в «Брайтон», Клопп хочет сохранить игрока в клубе

вчера, 23:09

Полузащитник Джеймс Милнер может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

По данным источника, «Брайтон» хочет бесплатно подписать 37-летнего футболиста, контракт которого с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. Главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет сохранить игрока, однако «Ливерпуль» пока не делал предложений Джеймсу по новому контракту.

Ещё одним претендентом на подписание Милнера является «Бернли», который будет выступать в АПЛ в следующем сезоне. Наставник «Бернли» Венсан Компани выступал вместе с Джеймсом за «Манчестер Сити».

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:31
На сезон еще можно оставить. Если он и в этом году всех уделает на тестах по физ подготовке, я не удивлюсь. Игрок крепкий, надежный, может залатать дыру в центре поля или на фланге (даже ЦЗ довелось ему побывать). Да и мотиватор из него отличный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:20
Ну и зачем он ещё нужен Клоппу , в свои 37 !?!)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:19
Лучше бы Клопа попросил купить нормального игрока.
sova147
sova147
вчера в 23:19
Надо слушать Клоппа, это лучший вариант..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Уходить в 37 уже бы и не надо,и особенно с Ливерпуля.
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