Милнер может перейти в «Брайтон», Клопп хочет сохранить игрока в клубе

Полузащитник Джеймс Милнер может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
По данным источника, «Брайтон» хочет бесплатно подписать 37-летнего футболиста, контракт которого с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. Главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет сохранить игрока, однако «Ливерпуль» пока не делал предложений Джеймсу по новому контракту.
Ещё одним претендентом на подписание Милнера является «Бернли», который будет выступать в АПЛ в следующем сезоне. Наставник «Бернли» Венсан Компани выступал вместе с Джеймсом за «Манчестер Сити».