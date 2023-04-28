Милнер может перейти в «Брайтон», Клопп хочет сохранить игрока в клубе

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вчера, 23:09

Полузащитник может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

По данным источника, «Брайтон» хочет бесплатно подписать 37-летнего футболиста, контракт которого с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. Главный тренер «красных» хочет сохранить игрока, однако «Ливерпуль» пока не делал предложений Джеймсу по новому контракту.