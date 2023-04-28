Беллингем принял решение перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем определился с вариантом продолжения карьеры.
Англичанин решил перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити». Беллингем впечатлён спортивным проектом, который представил ему мадридский клуб. Это стало ключевым фактором в решении игрока.
По двум командам уровень лиги не смотрят.
В серии А к примеру каждый год сменяется чемпион, но они не дотягивают уровня того же АПЛ.
А к примеру взять бундеслигу, Лигу 1 и РПЛ.
В последние года там неизменный чемпион и конкурентов по сути не видать, да могут кто то выскочить из-за угла, но только по беспечности гегемона.
Но эти лиги нельзя ставить в один ряд, так как средний уровень всё рано разный.
По двум командам уровень лиги не смотрят.
В серии А к примеру каждый год сменяется чемпион, но они не дотягивают уровня того же АПЛ.
А к примеру взять бундеслигу, Лигу 1 и РПЛ.
В последние года там неизменный чемпион и конкурентов по сути не видать, да могут кто то выскочить из-за угла, но только по беспечности гегемона.
Но эти лиги нельзя ставить в один ряд, так как средний уровень всё рано разный.