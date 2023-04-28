Беллингем принял решение перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити»

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вчера, 18:26

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд определился с вариантом продолжения карьеры.

Англичанин решил перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити». Беллингем впечатлён спортивным проектом, который представил ему мадридский клуб. Это стало ключевым фактором в решении игрока.