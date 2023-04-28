Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

Беллингем принял решение перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити»

вчера, 18:26

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем определился с вариантом продолжения карьеры.

Англичанин решил перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити». Беллингем впечатлён спортивным проектом, который представил ему мадридский клуб. Это стало ключевым фактором в решении игрока.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Милан» хочет подписать полузащитников «Челси» и «Арсенала»
Сегодня, 00:17
СлухиМилнер может перейти в «Брайтон», Клопп хочет сохранить игрока в клубе
Вчера, 23:09
Слухи«Бавария» хочет подписать двух полузащитников «Челси»
Вчера, 20:43
Слухи«Вест Хэм» хочет выручить астрономическую сумму за Деклана Райса
Вчера, 19:17
СлухиАнглийские и итальянские топ-клубы интересуются защитником «Ниццы»
Вчера, 17:08
Слухи«Милан» планирует подписать молодого вратаря «Сент-Этьена»
Вчера, 16:34
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:03, ред.
АПЛ - сложно...конкурентно...
Ла Лига - проще...
Уровень АПЛ более энергозатратен....чем другие лиги топ-5...
Стоимость составов лиг показывает что АПЛ превосходит и испанскую и итальянскую лиги вместе взятые....
АПЛ - 9990 млн евро
Ла Лига 4860 млн евро
Серия А - 4640 млн евро

И ещё немаловажный факт - зарплаты в Реале выше чем в МС...

Реал Мадрид тратит 290.550.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Манчестер Сити тратит 175.750.000 евро в год на зарплаты футболистов своего состава.

Не секрет что условные Бензема и редкоиграющий Азар получают больше чем Холанд...
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:57
А главное - ЛЧ выигрывать можно ;)

В АПЛ у Сити один конкурент ежегодно. Обычно Ливерпуль

В целом, вообще не понятно, причем тут конкуренты, когда речь о спортивном проекте. Игроку важно понимать, в какой долгосрочной роли его планируют задействовать.
Никто не проверял, что будет с Сити в Ла Лиге, как и что будет с Реалом в АПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:25
Ему лучше в Реал Мадрид, потому что Кроос и Модрич скоро завершат свою карьеру в Реале. Там появится хороший шанс показать себя
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:01
Время покажет состоятельность всех планов и проектов.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:41
Опасно брать игроков с Бундес лиги с такими ценниками.
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 20:31
Не заиграет. Погубит карьеру!
9zm5w59wusrw
9zm5w59wusrw ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:55
Если брать средний уровень АПЛ и Ла Лиги, то АПЛ выше уровнем.
По двум командам уровень лиги не смотрят.
В серии А к примеру каждый год сменяется чемпион, но они не дотягивают уровня того же АПЛ.
А к примеру взять бундеслигу, Лигу 1 и РПЛ.
В последние года там неизменный чемпион и конкурентов по сути не видать, да могут кто то выскочить из-за угла, но только по беспечности гегемона.
Но эти лиги нельзя ставить в один ряд, так как средний уровень всё рано разный.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:38
Ну да... в Англии жесткий футбол, а в Испании можно и поиграть...
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:35
В Англии конкуренция примерно такая же как и в Испании. За чемпионство в АПЛ всегда бьются только две команды. Остальных штормит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:16
Это не Беллингем так захотел, а просто Реал М хватит денег на его трансфер, да и Ман Сити он не особо нужен, все уже давно на своих местах, а сливочным пора бы обновить свой состав, и привнести что-то свежее, а то у них последний громкий трансфер я уже не помню когда был.
протон
протон
вчера в 19:00
Беллингем с прошлого года помню заявлял, что хочет в Реал.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:47
Из Боруссии редко кто может заиграть в другом клубе. Так что только рад этому решению. А редкое исключение Манчестер Сити уже забрал из Дортмунда)
Elliada
Elliada
вчера в 18:47
Еще бы. В Испании легче. У Реала конкурент только Барселона. Иногда Атлетико вклинивается, но редко. А в Англии у МС конкуренты - Ливерпуль, Арсенал, МЮ, Тоттенхэм, Челси и другие. К тому же, в Сити нужно доказывать, что достоин стартового состава. Пеп не ставит в состав за былые заслуги. Если не тянешь сейчас, путь на лавку.
Guzhel
Guzhel
вчера в 18:44
Разумное решение.
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:39
ну неееет
провальный трансфер лучше подарить другому клубу
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:38
Выбрал чемпионат попроще. Ну его дело, пускай платят и может валить
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:28
Надо сказать выбор у него был весьма не простой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 