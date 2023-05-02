«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию.
В нынешнем сезоне швейцарец выступает на правах аренды за «Челси». «Сине-гранатовые» планируют арендовать хавбека этим летом.
Если в будущем «Барселона» захочет выкупить игрока, «Ювентус» запросит за трансфер около 20 млн евро.
Я не ищу теорию заговора, но я не думаю, что есть большая проблема в добавлении очков. Просто нужно немного внимания к этой группе и к участникам этой группы, и все.
По поводу просьбы не закрывать в мае: я и 1984 соревнуемся, счет 1:1, а Май – решающий месяц. Хотя хотелось бы играть в этой группе всегда, потому что призов достаточно выиграл, в неравных соревнованиях по отношению - и ко всем и ко мне. А в группе без призов такого нет.
Я не ищу теорию заговора, но я не думаю, что есть большая проблема в добавлении очков. Просто нужно немного внимания к этой группе и к участникам этой группы, и все.
По поводу просьбы не закрывать в мае: я и 1984 соревнуемся, счет 1:1, а Май – решающий месяц. Хотя хотелось бы играть в этой группе всегда, потому что призов достаточно выиграл, в неравных соревнованиях по отношению - и ко всем и ко мне. А в группе без призов такого нет.