«Барселона» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса»

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сегодня, 16:16

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» .

В нынешнем сезоне швейцарец выступает на правах аренды за «Челси». «Сине-гранатовые» планируют арендовать хавбека этим летом.

Если в будущем «Барселона» захочет выкупить игрока, «Ювентус» запросит за трансфер около 20 млн евро.