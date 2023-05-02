Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» хочет арендовать полузащитника «Ювентуса»

сегодня, 16:16

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию.

В нынешнем сезоне швейцарец выступает на правах аренды за «Челси». «Сине-гранатовые» планируют арендовать хавбека этим летом.

Если в будущем «Барселона» захочет выкупить игрока, «Ювентус» запросит за трансфер около 20 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» не интересуется нападающим «Астон Виллы»
Сегодня, 17:11
Слухи«Аякс» установил цену за защитника, которым интересуется «Ман Юнайтед»
Сегодня, 16:52
Слухи«Бавария» готова продать Гнабри. Сам игрок и Тухель против трансфера
Сегодня, 16:36
СлухиПять топ-клубов претендуют на подписание Лаутаро Мартинеса
Сегодня, 14:04
СлухиЧетыре европейских гранда претендуют на подписание Кварацхелии
Сегодня, 11:34
СлухиМесси вчера встречался с представителями «Аль-Хиляля»
Сегодня, 10:10
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 18:56
Месси уже имеет именного верблюда в ОАЭ и сдает на права по вождению этого животного...))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:18
Все трансферы Барселоны зависят от того договорятся ли они с Месси или нет. Если договорятся, то денег на других точно нет.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 16:56
Добрый день! Вы можете подождать до июня, и не закрыть эту группу в мае? Потому что многие пользователи, в том числе и A.S.A, впервые играют в этой группе, так как условия там равные. Не думаю что начисление очков такая уж утомительная работа для работника сайта, который должен добавлять 2000 очков в день всем участникам этой группы, каждый день.

Я не ищу теорию заговора, но я не думаю, что есть большая проблема в добавлении очков. Просто нужно немного внимания к этой группе и к участникам этой группы, и все.

По поводу просьбы не закрывать в мае: я и 1984 соревнуемся, счет 1:1, а Май – решающий месяц. Хотя хотелось бы играть в этой группе всегда, потому что призов достаточно выиграл, в неравных соревнованиях по отношению - и ко всем и ко мне. А в группе без призов такого нет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:32
И зачем он Барсе нужен - утка наверно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:19, ред.
И что в нём нашла Барселона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 