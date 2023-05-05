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Президент «Наполи» рассказал о будущем Спаллетти и Осимхена

вчера, 22:27

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен и главный тренер Лучано Спаллетти не покинут неаполитанский клуб.

Я не продам Осимхена. Также я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти.

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Все комментарии
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 06:47, ред.
Это правильное решение для клуба, нужно укрепить еще состав и в следующем сезоне побороться опять за Скудетто и кубок ЛЧ. Если Осимхен выдаст хотя бы такой же сезон, то вполне может стать самым дорогим футболистом, тогда и продать можно будет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
-"Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!"...
ДСА
ДСА
сегодня в 05:43
Спаллетти нужно сохранить, а игрока продать за баснословные деньги.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Estiva (раскрыть)
сегодня в 01:44
На фоне слабости Юве,Интера и Милана,начнут они набирать ход то Наполи опуститься на свои привычные места,не верю я что они на долго станут топ клубом.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:43
До первого кризиса)) забудут быстро,на месте Спалетти я бы ушел на коне в другой клуб.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:38
Зато просто и понятно,,,)))
Estiva
Estiva
вчера в 22:52
Такой Наполи может продолжать набирать силу, особенно с учётом потенциального усиления грядущим летом
Capral
Capral
вчера в 22:42
Сама по себе, постановка вопроса звучит дико- "не продам"...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:28
Таким добром не разбрасываются!
Надо оставлять обоих!
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