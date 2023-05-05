Президент «Наполи» рассказал о будущем Спаллетти и Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен и главный тренер Лучано Спаллетти не покинут неаполитанский клуб.
Я не продам Осимхена. Также я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен и главный тренер Лучано Спаллетти не покинут неаполитанский клуб.
Я не продам Осимхена. Также я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти.
Корову свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!"...
Корову свою не продам никому
Такая скотина нужна самому!"...
Надо оставлять обоих!
Надо оставлять обоих!