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Агент Мантуана рассказал, хочет ли игрок остаться в «Зените»

сегодня, 17:58

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем футболиста. Права на игрока принадлежат «Коринтиансу».

Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:50
Сначала думал их под рифму брали...
Иван...Ренан..Мантуан...
А оказались неплохие игроки....
Пусть Мантуан остаётся....даже имя ему придумал "Мангуст"...по первым слогам фамилии и имени...
Он даже не в форме позабиватестей Кассьерры будет...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:40
Особой потери не будет, если его выкупят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:36, ред.
А то за ним очередь стоит . Обычный легионер шабашник !)
Сп62
Сп62 ответ 4tac555ys99a (раскрыть)
сегодня в 18:27
В Зените даже лавка золотая.
4tac555ys99a
4tac555ys99a
сегодня в 18:15
Все в мире хотят быть в Зените, особенно бразильцы.
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