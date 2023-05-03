Агент Мантуана рассказал, хочет ли игрок остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем футболиста. Права на игрока принадлежат «Коринтиансу».
Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде.
Иван...Ренан..Мантуан...
А оказались неплохие игроки....
Пусть Мантуан остаётся....даже имя ему придумал "Мангуст"...по первым слогам фамилии и имени...
Он даже не в форме позабиватестей Кассьерры будет...
Иван...Ренан..Мантуан...
А оказались неплохие игроки....
Пусть Мантуан остаётся....даже имя ему придумал "Мангуст"...по первым слогам фамилии и имени...
Он даже не в форме позабиватестей Кассьерры будет...