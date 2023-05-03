Агент Мантуана рассказал, хочет ли игрок остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» , высказался о будущем футболиста. Права на игрока принадлежат «Коринтиансу».

Переговоры по выкупу Мантуана все еще не начались. Все зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде.