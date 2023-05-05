Париж, Неаполь или Ливерпуль. Сильнейший игрок РПЛ выбирает новый клуб

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вчера, 15:46

Много интересных вариантов.

Директора «Зенита» заявляют, что Малком останется. Семак и сам футболист говорят иное. Кому верить? Верим в денежный след. В открытых источниках видим информацию о 7 млн евро зарплаты в год. Огромные деньги для парня без единого матча в первой сборной Бразилии.

Вот только нынешний Малком слишком хорош для РПЛ . У него 22 гола и 7 ассистов. Футболист наносит по четыре удара за матч, рекорд сезона. По передачам под удар в среднем за игру лучше только Промес, Захарян и Флорентин. Но у каждого меньше ассистов, чем у бразильца.

Малком вступает в борьбу более чем в два раза чаще, чем Промес, хотя у Квинси похожая роль. Раз бразилец заявил, что его статистика это повод вернуться в топ-5, то пора присмотреться к трансферным потребностям грандов. Где пригодится бывший игрок «Барселоны»?

«Милан»

«Россонери» хотят в четверку Серии А и сыграют в полуфинале ЛЧ . Но у них нет правого вингера уровня Малкома. Мессиас несколько лет назад играл в Серии D. Бельгиец Салемакерс не всегда готов к основе, как и его соотечественник Де Кетеларе. Диас хорош, но может играть в центре в схеме «4-2-3-1». Жиру и Леау нужен сильный напарник на правый край. Логично присмотреться к Малкому, ведь футболисты из РПЛ до сих пор дешевле коллег того же класса из элитных лиг. Не найдете человека со статистикой бразильца за 27 млн евро рыночной стоимости, когда контракт до 2027 года, а игроку всего двадцать шесть лет. Также Малком пригодится, если потеряют Леау с другого фланга.

«Ливерпуль»

Салах может уйти, но не обязательно в «Реал». Есть сомнения, что Перес бросит Родриго под автобус конкуренции с опытным египтянином. Но если МЮ не подарил «Ливерпулю» место в ЛЧ , то будут изменения в команде Клоппа. Фирмино точно уходит. Гакпо и Дарвин попробуют создать новое трио. Возможно, Малком подходит на правый фланг для «красных»? Не худший вариант. В его игре есть черты стиля Салаха. Голевое чутье, скорость и техника у Малкома есть. Тяжело будет, если начнут сравнивать с Мохамедом, но такова судьба всех, кто пробует заиграть в большом клубе.

ПСЖ

Месси и Неймар уйдут. Если не сорвется возвращение легенды в «Барселону», то ПСЖ нужен новичок справа. Салах будет приоритетным вариантом, ведь Египет и Катар помирились на дипломатическом уровне, политических причин отказываться от Мохамеда больше нет. Но сам игрок может отказаться от Лиги 1. В таком случае парижане вернутся к варианту с Малкомом. Зимой они интересовались игроком «Зенита». Чемпион России сделал всё, чтобы трансфер не состоялся, но эта музыка не будет вечной, особенно если сам Малком настоит на переходе в большой клуб.

«Наполи»

Спаллетти найдет общий язык с руководством «Зенита». Чемпионам Италии нужно усиление в атаке. Лосано не тянет. Его игра стала одной из причин, почему не пройдут в финал ЛЧ . Также в «Наполи» понимают, сколько предложений у Кварацхелии и Осимхена. Для Малкома их уход тоже риск. А вот в тройке с Хвичей и Виктором бразилец может заиграть. Вот только в Неаполе нет зарплат, как в «Зените». Но если бразильцу мил гимн Лиги чемпионов и шанс впечатлить будущего наставника «селесао» накануне ЧМ -2026, то придется пожертвовать парочкой миллионов евро и вернуться в еврокубки.

«Атлетико»

Малком не хуже нынешнего Мораты. Пусть спасительная схема Симеоне – «3-5-2», построена на связке Гризманна и еще одного форварда, для Малкома приглашение в «Атлетико» может стать счастливым билетом в команду, где тренер вернул контроль, но не выжимает максимум. Фелиш, Корреа и Мората не впечатлили результативностью и стабильностью. Симеоне может довериться форварду формата Малкома, ведь уже пригласил Депая. «Атлетико» нужно удивлять как грандов в Ла Лиге, так и середняков. И важно вернуться к победам в Европе. Также Малком и Гризманн могут играть по флангам, если найдут нового Суареса.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмунд привык к текучке кадров. Мукоко интересуются разные клубы, может уйти. У Рейны был игровой кризис. Ройсу много лет. Адейеми не очень стабильный. Аллер спасался от смертельной болезни. У «Боруссии» Дортмунд есть запрос на безумно результативного новичка. Малком подойдет яркой атакующей команде. Публика в Дортмунде его хорошо примет. У «Боруссии» заведутся деньги, если уедут Беллингем и Мукоко, финансовый фактор не будет преградой. Малком не убежит из «Зенита» бесплатно, как отдельные легионеры, приостановившие контракты, но в «Зените» выдают желаемое за действительное, рапортуя о продолжении сотрудничества.