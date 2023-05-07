«Пари НН» и «Урал» победителя не выявили

«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Пари НН» идёт на 14-м месте (23 очка), «Урал» занимает 11-е место (27 очков).
«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Пари НН» идёт на 14-м месте (23 очка), «Урал» занимает 11-е место (27 очков).
А вы их сразу под подозрения ставите, аж в любительские перевести хотите.
А как вам Динамо и Ростов, которые дома, а динамо ещё в свой юбилей проиграли Факелу с одинаковым счётом 0:2, который борется так же за выживания? Ну очень подозрительно.
Тогда судя Вашей логике Динамо и Ростов надо снимать с чемпионата, расформировывать и дисквалифицировать пожизненно?
А вы их сразу под подозрения ставите, аж в любительские перевести хотите.
А как вам Динамо и Ростов, которые дома, а динамо ещё в свой юбилей проиграли Факелу с одинаковым счётом 0:2, который борется так же за выживания? Ну очень подозрительно.
Тогда судя Вашей логике Динамо и Ростов надо снимать с чемпионата, расформировывать и дисквалифицировать пожизненно?