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«Пари НН» и «Урал» победителя не выявили

сегодня, 15:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Пари НН» идёт на 14-м месте (23 очка), «Урал» занимает 11-е место (27 очков).

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Все комментарии
собакин6762
собакин6762
сегодня в 18:28
Договорняк как ни крути !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:21
Урал не как не востановится
fdms8awkdt4f
fdms8awkdt4f ответ Egorium23 (раскрыть)
сегодня в 17:45, ред.
Команды из низшей части таблицы, которым надо набирать очки, а не терять их. Играли очень осторожно, но боевито, к концовке даже чуть не подрались.

А вы их сразу под подозрения ставите, аж в любительские перевести хотите.
А как вам Динамо и Ростов, которые дома, а динамо ещё в свой юбилей проиграли Факелу с одинаковым счётом 0:2, который борется так же за выживания? Ну очень подозрительно.
Тогда судя Вашей логике Динамо и Ростов надо снимать с чемпионата, расформировывать и дисквалифицировать пожизненно?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:22
Важнейшие баллы для команд, держат дистанцию.
sova147
sova147
сегодня в 16:47
Важная ничья для обеих команд!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:30
фк УРАЛ - выстоял в гостях..
lotsman
lotsman
сегодня в 16:30
По поводу таких матчей лучше всех однажды сказал Валера - Игра была ровна, играли два...............
Egorium23
Egorium23
сегодня в 16:08
Матч очень подозрительный, такие команды нужно превращать в любительские, пусть на спор играют.
nubom
nubom
сегодня в 15:58
Я бы не пускал на такие договорные матчи детей. Девяносто минут мужики, ругаясь матом, поочередно пинают мяч в сторону своих ворот, а когда это им не удается, нещадно лупят противника.
Гость
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