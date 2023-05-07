«Реал» выиграл 20-й Кубок Испании в своей истории

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сегодня, 00:58

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании (2:1).

Нападающий мадридцев Родриго Силва открыл счёт на 2-й минуте встречи. Полузащитник Лукас Торро на 58-й установил равенство на табло. Силва оформил дубль, забив на 70-й.

«Реал» выиграл 20-й национальный кубок в своей истории. В последний раз команда поднимала над головой этот трофей в 2014 году.