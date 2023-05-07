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«Реал» выиграл 20-й Кубок Испании в своей истории

сегодня, 00:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании (2:1).

Нападающий мадридцев Родриго Силва открыл счёт на 2-й минуте встречи. Полузащитник Лукас Торро на 58-й установил равенство на табло. Силва оформил дубль, забив на 70-й.

«Реал» выиграл 20-й национальный кубок в своей истории. В последний раз команда поднимала над головой этот трофей в 2014 году.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Реала»
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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 04:20
С победой любимый клуб но с Винисиусом надо что то делать,медленно но верно превращается в Неймара,это совсем не радует.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:57
Реал супер топ - клуб . Лидер мирового футбола !
Лучший из лучших !
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 02:14
Жаль Осасуну!
feris1
feris1
сегодня в 01:18
Реал с победой!
И очередным трофеем!
L.Hamilton
L.Hamilton ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:18
Гвардиола за один сезон выиграл 6 титулов в Барселоне.
Анчи несмотря на свой пенсионный возраст, есть ещё куда расти!
протон
протон
сегодня в 01:13
Осасуна - прямо умирала сегодня на поле и при этом в футбол играла !
Dead Morose
Dead Morose ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:12
Если бы Месси был тренером и завоевал эти кубки, ему бы ЗМ дали, не смотря на то, что он тренер)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:09
С победой и завоеванием 20-го Кубка Испании лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Винисиус в последнее время стал передерживать мяч. Надо Кариму Бензема поговорить с ним. Лучшим игроком матча был Родриго. У Карима Бензема что-то не идёт мяч в ворота. Давид Алаба здорово зарядил в перекладину. Вот и Кроос теперь завоевал долгожданный Кубок Испании, до этого момента, у Тони не было именно этого Кубка. Камавинга за 2 сезона в Реале выиграл все возможные трофеи. Пацану всего лишь 20 лет, если не ошибаюсь. Осасуна молодцы, очень достойный матч провели. Тренер хорошо поработал с такой средней по меркам Испании командой. Надеюсь, что Реал Мадрид успеет восстановиться до игры против Манчестер Сити и сумеет выйти в очередной финал Лиги Чемпионов УЕФА и выиграть его! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
ABir
ABir
сегодня в 01:08
Все закономерно : Королевский клуб взял Королевский Кубок! С очередным трофеем Реал и Анчелотти!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:04, ред.
Очень жаль Осасуну. В основное время счет был бы более справедлив ничейный.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:03
Браво Анчелотти
Во второй раз пришел в Реал и за два сезона выиграл всё
Чемпионат Испании
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Лигу Чемпионов
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 01:01
Шикарный матч, жаль Осасуну, очень боевая команда.
Быстрая, играющая в футболу.
Реал ныне обмельчал. И это вы называете королевским клубом?
Комментаторы Матч ТВ - это днище дна
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