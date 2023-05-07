«Реал» выиграл 20-й Кубок Испании в своей истории

«Реал» одержал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании (2:1).
Нападающий мадридцев Родриго Силва открыл счёт на 2-й минуте встречи. Полузащитник Лукас Торро на 58-й установил равенство на табло. Силва оформил дубль, забив на 70-й.
«Реал» выиграл 20-й национальный кубок в своей истории. В последний раз команда поднимала над головой этот трофей в 2014 году.
Лучший из лучших !
Лучший из лучших !
И очередным трофеем!
И очередным трофеем!
Анчи несмотря на свой пенсионный возраст, есть ещё куда расти!
Анчи несмотря на свой пенсионный возраст, есть ещё куда расти!
Во второй раз пришел в Реал и за два сезона выиграл всё
Чемпионат Испании
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Лигу Чемпионов
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Во второй раз пришел в Реал и за два сезона выиграл всё
Чемпионат Испании
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Лигу Чемпионов
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Быстрая, играющая в футболу.
Реал ныне обмельчал. И это вы называете королевским клубом?
Комментаторы Матч ТВ - это днище дна
Быстрая, играющая в футболу.
Реал ныне обмельчал. И это вы называете королевским клубом?
Комментаторы Матч ТВ - это днище дна