Черчесов рассказал о праздновании чемпионства «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал о праздновании чемпионства команды.

Под руководством россиянина этот титул стал вторым подряд.

Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона. Для нас это был тест, о чём я и сказал ребятам перед игрой. Они — молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашёл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой.