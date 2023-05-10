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Черчесов рассказал о праздновании чемпионства «Ференцвароша»

вчера, 10:44

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о праздновании чемпионства команды.

Под руководством россиянина этот титул стал вторым подряд.

Мы весь сезон лидировали, хотя был момент, когда мы растеряли наш гандикап: у нас были матчи в Европе, травмы, дисквалификации. Это не оправдание, а факт, но спад в игре у нас был. Мы хотели повторить прошлогодний успех. Так получилось, что мы выходили на матч с «Кишвардой» уже в статусе чемпиона. Для нас это был тест, о чём я и сказал ребятам перед игрой. Они — молодцы, тест выдержали, победили и сыграли очень качественно. Стадион, который был полон, остался доволен. Дал ребятам два дня выходных.

В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашёл в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушёл. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся — шампанское текло рекой.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:06
Я зашел и спросил, что за праздник в раздевалке? Мне сообщили о чемпионстве. Я поздравил всех и быстро ушел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:29
Всё как и должно было быть и шампанское 🍾 тоже !)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:47
Спасибо, попробую через другой браузер.
drug01
drug01
вчера в 10:47
Нашёл ключик к этой команде, молодец!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Усатый попал в струю с этой командой...
Гость
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