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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Клуб из Англии интересуется Неймаром

сегодня, 00:20

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.

Ранее стало известно, что парижский клуб намерен расстаться с бразильцем, игрок знает об этом. Футболист хотел бы продолжить карьеру в Англии, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность сотрудничества с Неймаром.

В 20 матчах текущего сезона Лиги 1 игрок забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:37
Да он в Лиге1 полсезона в лазарете валяется. Какая ему АПЛ, тем более с его зряплатой? Бразилу пора рассматривать песчано-верблюжьи варианты.
sir_Alex
sir_Alex ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:22
Чем раньше – тем лучше.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:13
Агент футболиста будет работать с большим желанием чтобы найти самый выгодный контракт для своего клиента, стало быть и для себя.
sjvpa6p2hmr6
sjvpa6p2hmr6
сегодня в 07:50
Интересно будет посмотреть на его игру в АПЛ
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:49
Интересно и кто же собрался ему такую зарплату платить????
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:45
Пора уже на родину возвращаться
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:38
И этот клуб скорее всего Ньюкасл.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:38
От интереса и до самого предложения очень много времени и еще ничего пока неясно.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:50
Пускай идёт в Ман Ю, нужно чтобы там на скамейке посидел, потом начал играть.
geqk7g68qhzg
geqk7g68qhzg
сегодня в 01:58
Сдайте лучше его в чемпионшип
Imrebellion
Imrebellion ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:54
Это миф. Каждая команда напичкана звездами, за каждым игроком пристально следят - поэтому никто не рискует поломать других. В лиге полно бразильцев, дриблеров, хрупких пацанов - ничего, играют нормально.
В лиге1 как раз достается по жесткому, что аж страшно за здоровье человека.
Неймар получше Энтони и Санчо будет в МЮ. Покруче Заха, СенМаксимена, Фирмино, Мартинелли, Гриллиша и еще многих звезд лиги на своей позиции.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:45
Так надеялся, что этот клуб не Ньюкасл. Очень рад, что это не они.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Неймару будет очень тяжело АПЛ, там игра намного жёстче.
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