Клуб из Англии интересуется Неймаром

Нападающий Неймар может покинуть ПСЖ.
Ранее стало известно, что парижский клуб намерен расстаться с бразильцем, игрок знает об этом. Футболист хотел бы продолжить карьеру в Англии, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность сотрудничества с Неймаром.
В 20 матчах текущего сезона Лиги 1 игрок забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
В лиге1 как раз достается по жесткому, что аж страшно за здоровье человека.
Неймар получше Энтони и Санчо будет в МЮ. Покруче Заха, СенМаксимена, Фирмино, Мартинелли, Гриллиша и еще многих звезд лиги на своей позиции.
В лиге1 как раз достается по жесткому, что аж страшно за здоровье человека.
Неймар получше Энтони и Санчо будет в МЮ. Покруче Заха, СенМаксимена, Фирмино, Мартинелли, Гриллиша и еще многих звезд лиги на своей позиции.