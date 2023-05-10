Клуб из Англии интересуется Неймаром

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сегодня, 00:20

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Ранее стало известно, что парижский клуб намерен расстаться с бразильцем, игрок знает об этом. Футболист хотел бы продолжить карьеру в Англии, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность сотрудничества с Неймаром.

В 20 матчах текущего сезона Лиги 1 игрок забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.