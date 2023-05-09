Мюллер думает об уходе из «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер может уйти из «Баварии».
Команду возглавил тренер Томас Тухель, при нем Мюллер чаще выходит на поле со скамейки запасных, а не находится в стартовом составе. По этой причине нападающий думает об уходе из мюнхенского клуба летом. Футболист пока что не планирует завершать карьеру, до 2024 года он еще будет играть.
В случае ухода из «Баварии» Мюллер намерен перейти в клуб, который борется за трофеи. На данный момент игрок не общался с руководством мюнхенцев. Футболист также устал доказывать свою состоятельность уже девятому наставнику команды.
Если совсем откровенно, то Мюллера не очень любят и не очень ценят в Германии. Он очень часто становится объектом насмешек, не злых и не колких- но насмешек. В топ клубе ему уже точно не играть, поэтому, если Тухель держит его в Баварии- надо и за это благодарить.
Здесь, в Германии, очень много информации про Баварию, каждый день что-то новое, но не всегда есть время читать...
Если совсем откровенно, то Мюллера не очень любят и не очень ценят в Германии. Он очень часто становится объектом насмешек, не злых и не колких- но насмешек. В топ клубе ему уже точно не играть, поэтому, если Тухель держит его в Баварии- надо и за это благодарить.
Здесь, в Германии, очень много информации про Баварию, каждый день что-то новое, но не всегда есть время читать...