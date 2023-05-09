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Мюллер думает об уходе из «Баварии»

вчера, 21:50

Нападающий Томас Мюллер может уйти из «Баварии».

Команду возглавил тренер Томас Тухель, при нем Мюллер чаще выходит на поле со скамейки запасных, а не находится в стартовом составе. По этой причине нападающий думает об уходе из мюнхенского клуба летом. Футболист пока что не планирует завершать карьеру, до 2024 года он еще будет играть.

В случае ухода из «Баварии» Мюллер намерен перейти в клуб, который борется за трофеи. На данный момент игрок не общался с руководством мюнхенцев. Футболист также устал доказывать свою состоятельность уже девятому наставнику команды.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:59
Также, Кан отметил, что Мюллер- очень работоспособный, полностью здоров, обладает сильным характером и готов к игре.
От Кана прозвучала фраза: "Если бы Мюллер надумал уйти, то у меня был бы с ним отдельный разговор".
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
О.Кан исключает уход Мюллера из Баварии и называет информацию спекуляцией! Самые свежие новости из стана Баварии.
Мюллер еще сыграет за нас много игр, сказал О.Кан.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:09
Не факт, что он кому-то нужен, если и перейдёт возможно лучше и не быть и в матчах всё так же будет выходить со скамейки.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:31
Его прямо-таки везде ждут. Лучше чем в Баварии всё равно не будет.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:56
Мне кажется, что в Солнечной системе, планета земля играет роль сумасшедшего дома…🤔
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:25
Вот, только что, инфа появилась, что, якобы в женской команде Баварии играет транс...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:22
Доброй ночи!
Если совсем откровенно, то Мюллера не очень любят и не очень ценят в Германии. Он очень часто становится объектом насмешек, не злых и не колких- но насмешек. В топ клубе ему уже точно не играть, поэтому, если Тухель держит его в Баварии- надо и за это благодарить.
Здесь, в Германии, очень много информации про Баварию, каждый день что-то новое, но не всегда есть время читать...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:16
Спасибо что информируете нас, а то наши СМИ иногда фантазируют… Мюллер конечно не соответствует уровню Баварии, но и не сказать что хуже некоторых персонажей. В любом случае, он будет полезен, если даже будет выходить на замены. Я бы хотел, чтобы он закончил карьеру футболиста в Баварии и остался работать в клубе…
Capral
Capral
сегодня в 00:00
Очень странно, ведь Тухель, совсем недавно, громогласно утверждал, что больше других ценит и даже уважает именно Мюллера. Ну посмотрим, думаю, два незаурядных человека- тренер и футболист найдут общий язык. Удачи обоим!

Честно сказать, пока ,ничего подобного в немецкой прессе не встречал....
Gahi
Gahi
вчера в 23:29
Ответ красивый, слова нет. Красавец
Gahi
Gahi
вчера в 23:21
Время покажет где всё таки будет играть Мюллер, главное что он всё держит у себя под колпаком. Удачи
sova147
sova147
вчера в 23:19
Новый тренер новый взгляд на игру...
pomor45
pomor45
вчера в 23:05
Миллер не помышляет об уходе из Газпрома.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:32
Это он погорячится...
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