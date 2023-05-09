Мюллер думает об уходе из «Баварии»

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вчера, 21:50

Нападающий может уйти из «Баварии».

Команду возглавил тренер Томас Тухель, при нем Мюллер чаще выходит на поле со скамейки запасных, а не находится в стартовом составе. По этой причине нападающий думает об уходе из мюнхенского клуба летом. Футболист пока что не планирует завершать карьеру, до 2024 года он еще будет играть.

В случае ухода из «Баварии» Мюллер намерен перейти в клуб, который борется за трофеи. На данный момент игрок не общался с руководством мюнхенцев. Футболист также устал доказывать свою состоятельность уже девятому наставнику команды.