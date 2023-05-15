Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев в составе «Барселоны»

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв в матче 34-го тура Ла Лиги «Эспаньол» (4:2).
Для полузащитника Серхио Бускетса этот трофей стал 32-м в составе «сине-гранатовых». По этому показателю игрок сравнялся с Андресом Иньестой. Лидером является Лионель Месси (35).
34-летний Бускетс покинет каталонцев после окончания сезона. Вместе с «Барсой» футболист выиграл 9 чемпионских титулов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков страны, также по 3 раза он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.