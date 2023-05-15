Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев в составе «Барселоны»

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сегодня, 09:27

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв в матче 34-го тура Ла Лиги «Эспаньол» (4:2).

Для полузащитника этот трофей стал 32-м в составе «сине-гранатовых». По этому показателю игрок сравнялся с . Лидером является (35).