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Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев в составе «Барселоны»

сегодня, 09:27

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв в матче 34-го тура Ла Лиги «Эспаньол» (4:2).

Для полузащитника Серхио Бускетса этот трофей стал 32-м в составе «сине-гранатовых». По этому показателю игрок сравнялся с Андресом Иньестой. Лидером является Лионель Месси (35).

34-летний Бускетс покинет каталонцев после окончания сезона. Вместе с «Барсой» футболист выиграл 9 чемпионских титулов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков страны, также по 3 раза он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:41
Теперь ему можно и на пенсию.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:57
Замечательный результат о котором можно только мечтать молодым футболистам. Удачи
Гость
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