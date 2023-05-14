«Реал» вышел в Лигу чемпионов 27-й раз подряд. Это рекорд

«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче Ла Лиги, досрочно обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В последний раз «сливочные» пропускали ЛЧ в сезоне 1996/97. Серия из 27 сезонов подряд в этом турнире яляется лучшей в Европе.
«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче Ла Лиги, досрочно обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В последний раз «сливочные» пропускали ЛЧ в сезоне 1996/97. Серия из 27 сезонов подряд в этом турнире яляется лучшей в Европе.
Казалось бы, у Барсы на коротком этапе больше шансов первыми взять 100 титулов. Но Реал есть Реал, он и не из таких ситуаций выходил на коне. Громит Барсу и снимает все вопросы.
Удивлён, что Бавария не попадала в ЛЧ в какой-то момент.
Казалось бы, у Барсы на коротком этапе больше шансов первыми взять 100 титулов. Но Реал есть Реал, он и не из таких ситуаций выходил на коне. Громит Барсу и снимает все вопросы.
Удивлён, что Бавария не попадала в ЛЧ в какой-то момент.
Акцент сделан на количестве п о с т о я н н о г о - безвылазного участия и никакие остальные участники рядом с РМ не стоят.
Акцент сделан на количестве п о с т о я н н о г о - безвылазного участия и никакие остальные участники рядом с РМ не стоят.