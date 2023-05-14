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«Реал» вышел в Лигу чемпионов 27-й раз подряд. Это рекорд

сегодня, 08:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче Ла Лиги, досрочно обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В последний раз «сливочные» пропускали ЛЧ в сезоне 1996/97. Серия из 27 сезонов подряд в этом турнире яляется лучшей в Европе.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:51
На самом деле это не может быть случайностью, что Реал везде и во всём на 1 месте. Казалось бы, ноздря в ноздрю шли с Барсой в погоне за 100 титулом. У Барсы 98, у Реала 99. Но Барса точно во0зьмёт Ла Лигу, считай у обоих по 99 уже. И Барса выиграла первый матч в полуфинале кубка Короля. Тем временем Реалу достаётся Ман Сити в Лиге Чемпионов и надеяться на титул тоже сложно.

Казалось бы, у Барсы на коротком этапе больше шансов первыми взять 100 титулов. Но Реал есть Реал, он и не из таких ситуаций выходил на коне. Громит Барсу и снимает все вопросы.

Удивлён, что Бавария не попадала в ЛЧ в какой-то момент.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:55
Реал не просто 27 раз выходил в лч но выигривает его чаще чем другие. Не всегда финансы обеспечивают победу в лч (псж и сити больше 10 лет огромные деньги вложили и на сегодняшний день победы нет)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:49, ред.
"Деревянные" призёры играют 27 раз подряд в ЛЧ ?
Акцент сделан на количестве п о с т о я н н о г о - безвылазного участия и никакие остальные участники рядом с РМ не стоят.
galem72
galem72
сегодня в 11:23
В такой лиге с таким финансированием это не удивительно.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:13
А были времена с 2005х годов примерно, когда на протяжение 6 или 7 сезонов подряд Реал не мог пройти дальше 1/8 ЛЧ имея звездный состав…прошли этот этап
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:05, ред.
Весьма условный показатель потому, как в ЛЧ играют даже "деревянные" призеры своих чемпионатов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:50
Сейчас это проще сделать, когда по 4 команды от страны могут выходить.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:24
Это очень даже заслуженный результат. Нам, пока что, это даже не снится.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:00
Сейчас ещё Беллингем пополнит их ряды, и можно брать чемпионство.
mzcd7ccrq298
mzcd7ccrq298
сегодня в 09:49
На то он и Реал, сильнейший клуб во все времена
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:22
Ну это же реально, топ Реал !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:08
Хороший рекорд у Реала,немногие могут похвастаться,удачи в ответном матче Манчестер Сити.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:51
Поздравляем с хорошим результатом, победа в матче возможно поможет команде в ответной игре в Манчестере. Удачи
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