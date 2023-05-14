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Мбаппе повторил рекорд бывшего игрока сборной Франции

сегодня, 08:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб АяччоАяччоМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче Лиги 1 против «Аяччо» (5:0).

Мбаппе стал вторым после Второй мировой войны французом, который забил не менее 25 голов в четырёх сезонах Лиги 1.

Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:39
Интересно, но этого Сизовски никто не знает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:21
Все эти рекорды меркнут на фоне феерии Мбаппе на двух последних мундиалях.
Человеку 24 года (вся футбольная жизнь впереди), а он уже чемпион мира и серебряный призёр, являясь одним из культовых нападающих современности.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:49
Поправлю Вас - статистики, не статисты.
Варвар7
Варвар7 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
А Вы знаете, я не удивлюсь, учитывая последнее время страсть к всевозможному роду рекордам статистики могут высчитать и размер Куликовского поля...)))
Elliada
Elliada
сегодня в 09:35
Удивительно, что он ни разу не выиграл ЗБ. Похоже так и не выиграет. По-моему, в следующем сезоне Франция не будет топ-чемпионатом. Нидерланды займут их место, а Франция опустится на 6-е место. Соответственно, у Франции коэффициент будет не 2, а 1,5.
Elliada
Elliada ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Футбола тогда не существовало
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:25
А интересно статистика после в*йны 1812 года ведётся? )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:36
У него ещё впереди очень много сезонов...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:34
У него ещё есть время продолжить
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:32
На этом его рекорды не остановятся
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