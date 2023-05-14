Мбаппе повторил рекорд бывшего игрока сборной Франции

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сегодня, 08:26

Нападающий ПСЖ сделал дубль в матче Лиги 1 против «Аяччо» (5:0).

Мбаппе стал вторым после Второй мировой войны французом, который забил не менее 25 голов в четырёх сезонах Лиги 1.

Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.