Мбаппе повторил рекорд бывшего игрока сборной Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в матче Лиги 1 против «Аяччо» (5:0).
Мбаппе стал вторым после Второй мировой войны французом, который забил не менее 25 голов в четырёх сезонах Лиги 1.
Первым был Таде Сизовски – в сезонах-1955/56, 1956/57, 1958/59 и 1959/60.
Человеку 24 года (вся футбольная жизнь впереди), а он уже чемпион мира и серебряный призёр, являясь одним из культовых нападающих современности.
Человеку 24 года (вся футбольная жизнь впереди), а он уже чемпион мира и серебряный призёр, являясь одним из культовых нападающих современности.