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Левандовски повторил достижение Роналдо по голам в первом сезоне за «Барсу»

сегодня, 08:56

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал первым игроком после Роналдо, забившим 30 и более голов в своём дебютном сезоне в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Поляк отличился в матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:2), этот мяч стал для него 31-м в текущей кампании. Всего на счету форварда 42 игры за каталонцев, также он отметился 7 результативными передачами. Левандовски сейчас — лучший бомбардир чемпионата Испании.

Для бразильца сезон 1996/97 стал первым за «Барсу», тогда он забил 47 голов и сделал 12 ассистов в 49 матчах.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:56
Талант не пропьёшь)))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:04
47 голов забил в 49 матчах!!!!
Аж в глазах зарябило.) забивака!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:59
Сейчас,бразильцы,уже не те!!! Это факт,что сборная,что футболисты!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:21
Если не ошибаюсь, то если Роберт сыграет сколько то игр и забьет определенное количество голов, то Барса должна заплатить Баварии еще денег...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:20
Левандовский отлично отыграл сезон в Барселоне.Молодец!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:15
Поляка критикуют, критикуют, а он взял и "под шумок" 31 в сезоне забил...
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