Левандовски повторил достижение Роналдо по голам в первом сезоне за «Барсу»

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сегодня, 08:56

Нападающий «Барселоны» стал первым игроком после , забившим 30 и более голов в своём дебютном сезоне в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах.

Поляк отличился в матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:2), этот мяч стал для него 31-м в текущей кампании. Всего на счету форварда 42 игры за каталонцев, также он отметился 7 результативными передачами. Левандовски сейчас — лучший бомбардир чемпионата Испании.

Для бразильца сезон 1996/97 стал первым за «Барсу», тогда он забил 47 голов и сделал 12 ассистов в 49 матчах.