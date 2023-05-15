Левандовски повторил достижение Роналдо по голам в первом сезоне за «Барсу»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал первым игроком после Роналдо, забившим 30 и более голов в своём дебютном сезоне в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах.
Поляк отличился в матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:2), этот мяч стал для него 31-м в текущей кампании. Всего на счету форварда 42 игры за каталонцев, также он отметился 7 результативными передачами. Левандовски сейчас — лучший бомбардир чемпионата Испании.
Для бразильца сезон 1996/97 стал первым за «Барсу», тогда он забил 47 голов и сделал 12 ассистов в 49 матчах.
Аж в глазах зарябило.) забивака!!!
Аж в глазах зарябило.) забивака!!!