Галактионов рассказал о работе «Локомотива» по продлению контракта с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» высказался о возможном продлении контракта с нападающим .

С Артёмом пожали руки, когда он приходил в клуб. Все договоренности сохраняются. Мы довольны им, подготовительные моменты с продлением контракта, насколько я знаю, начались. Окончательные нюансы по нему и по другим игрокам будут после последней игры. Возможно, раньше.

Беседа и консультации по переходу Дзюбы были со многими людьми. Но главное, что было при личной с ним беседе. Кто сыграл главную роль в процентном значении не измерить. Со Слуцким тоже общался.