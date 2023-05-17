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Галактионов рассказал о работе «Локомотива» по продлению контракта с Дзюбой

сегодня, 15:44

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

С Артёмом пожали руки, когда он приходил в клуб. Все договоренности сохраняются. Мы довольны им, подготовительные моменты с продлением контракта, насколько я знаю, начались. Окончательные нюансы по нему и по другим игрокам будут после последней игры. Возможно, раньше.

Беседа и консультации по переходу Дзюбы были со многими людьми. Но главное, что было при личной с ним беседе. Кто сыграл главную роль в процентном значении не измерить. Со Слуцким тоже общался.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:59
Хорошо проявил себя.можно и заключить контракт.
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