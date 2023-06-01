В «Оренбурге» высказались о возможном приобретении Муро

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил слухи об интересе клуба к полузащитнику команды «Химнасия» Ла-Плата .

Томас Муро? Близки к тому, чтобы подписать контракт с этим футболистом. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования. Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Все идет пошагово. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация.