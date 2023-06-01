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В «Оренбурге» высказались о возможном приобретении Муро

вчера, 21:55

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил слухи об интересе клуба к полузащитнику команды «Химнасия» Ла-Плата Томасу Муро.

Томас Муро? Близки к тому, чтобы подписать контракт с этим футболистом. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования. Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Все идет пошагово. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация.

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drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:11
Это будет хороший шаг
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:45
Берите впридачу к Муро и из итальянской Ромы Моуриньо)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Подпишут, нет сомнений, он здоров как бык !
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