Агент Чистякова отреагировал на информацию об интересе клубов из Москвы

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался по поводу информации о том, что игроком интересуются несколько московских клубов.
Дмитрий остаётся в «Зените». Не раз говорил, что Чистяков — воспитанник клуба, и он хочет играть в «Зените». Впервые слышу о том, что он может куда-то перейти. У нас с Димой не было никакого разговора. Возможно, был у руководителей клубов.
Ничего не знаю...ничего не слышал...ничего не видел...мой клиент счастлив...
Зачем у них вообще что то спрашивать???
Ничего не знаю...ничего не слышал...ничего не видел...мой клиент счастлив...
Зачем у них вообще что то спрашивать???