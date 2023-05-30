Агент Чистякова отреагировал на информацию об интересе клубов из Москвы

Агент защитника «Зенита» Андрей Талаев высказался по поводу информации о том, что игроком интересуются несколько московских клубов.

Дмитрий остаётся в «Зените». Не раз говорил, что Чистяков — воспитанник клуба, и он хочет играть в «Зените». Впервые слышу о том, что он может куда-то перейти. У нас с Димой не было никакого разговора. Возможно, был у руководителей клубов.