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Агент Чистякова отреагировал на информацию об интересе клубов из Москвы

вчера, 23:17

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался по поводу информации о том, что игроком интересуются несколько московских клубов.

Дмитрий остаётся в «Зените». Не раз говорил, что Чистяков — воспитанник клуба, и он хочет играть в «Зените». Впервые слышу о том, что он может куда-то перейти. У нас с Димой не было никакого разговора. Возможно, был у руководителей клубов.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 07:36
"На данный момент я счастлив в своей команде и сконцентрирован на игре. Мы принимаем решения, и это зависит от нас. Есть вещи которые происходят. Никогда не знаешь, что будет дальше. Таков футбол."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:52
Все агенты как близнецы братья....
Ничего не знаю...ничего не слышал...ничего не видел...мой клиент счастлив...
Зачем у них вообще что то спрашивать???
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Пусть хоть один воспитанник будет в клубе !)
Гость
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