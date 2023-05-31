Семак отреагировал на слухи о переходе Чистякова в «Локомотив»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал слухи о том, что защитник может перейти в «Локомотив».

Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеемся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеют ничего общего с реальностью. По поводу слухов, которые будут возникать, есть руководство клуба — мы эти слухи не комментируем. Еще раз отвечу на ваш вопрос: львиная доля этих слухов не имеет под собой абсолютно никакого основания.