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Семак отреагировал на слухи о переходе Чистякова в «Локомотив»

вчера, 12:54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что защитник Дмитрий Чистяков может перейти в «Локомотив».

Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеемся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеют ничего общего с реальностью. По поводу слухов, которые будут возникать, есть руководство клуба — мы эти слухи не комментируем. Еще раз отвечу на ваш вопрос: львиная доля этих слухов не имеет под собой абсолютно никакого основания.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:30
Конкурента Семаку усиливать не хочется.
adekvat
adekvat
вчера в 14:01
Семак: не знаю я ни чего, пристали. Спрашивайте у Милера и Медведева.
2qjxccar6qdz
2qjxccar6qdz
вчера в 12:56
Чистяков для лазурных неподходящая фамилия
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