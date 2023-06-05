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Газизов высказался о возможном уходе с поста генерального директора «Уфы»

вчера, 16:52

Шамиль Газизов отреагировал на слухи касательно своего предполагаемого ухода с поста генерального директора «Уфы».

Завтра в 12 часов специально проведу пресс-подход и отвечу на все вопросы. Сейчас не хотел бы давать комментарии.

По итогам сезона Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:56
говорят, у него есть ещё насколько ценных салфеток ... )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:52
Обычный расхититель. Как будто их мало, у нас ведь весь футбол на этом стоит) Госмонополии да госсредства и пилят, ну, Газизов ещё и частные пилил, не сильно большой апгрейд)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:51
Федун поможет пристроить этого товарища на исправительные работы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:51
Кто такой Газизов, в принципе, было понятно после того, как он пытался у Федуна отсудить кучу денег за якобы "расписку на опцион на пакет акций" (хотя любой мало-мальски юридически сведущий человек понимает нелепость этой ситуации, но, видимо, Газизов сам такой несведущий и жадный, что готов был публично опозориться с таким нелепым судом). Ну, и по Урунову и другим его делишкам тоже, но там уже с него не такой спрос - раз ему Совет Директоров разрешил такими делами заниматься, то, как говорится, сами дали карт-бланш.

И примерно можно предположить, что и в "Уфе" он занимался в основном освоением денег в свои карманы и карманы тех, кто его протежирует (а сидит он на госденьгах, значит, протежируют его из администрации Башкортостана).

Что-то вспомнился великолепный Ткаченко, который в КС оставил дыру в 140 миллионов долларов, потом ещё и Керимова "кинул". Такого рода делец и Шамиль.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 17:44
Какой же ублюдочный человек этот Газизов. Духу не хватает уйти самому. Все хочет неустойку выбить. Вот увидите, будут еще скандалы и суды, где он будет махать бумажками, какими-либо, но обязательно с претензией на бабки
протон
протон
вчера в 17:38
Этого прохиндея надо было выгнать еще после вылета из РПЛ. Куда власти смотрят? Хабиров сам обещал, что будет помогать клубу. Рубин в РПЛ, а Уфа ФНЛ-2,вот уровень активности и полезности властных структур двух соседних республик.
Зачем брали назад его, после Спартака ? Видно, что работал только ради - где урвать ! Даже Федуна кинул ! Ворюга! Жаль футболистов ! Может это послужит уроком, для чиновников от спорта в Уфе??
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Пресс-подход - это типа " переберу компромат и тогда посмотрим"?...)))
ccpe2cdd5s32
ccpe2cdd5s32
вчера в 16:56
Походу решил свалить Шамилька
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Утопил Уфу ниже плинтуса, теперь можно и свалить...
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