Газизов высказался о возможном уходе с поста генерального директора «Уфы»

Шамиль Газизов отреагировал на слухи касательно своего предполагаемого ухода с поста генерального директора «Уфы».
Завтра в 12 часов специально проведу пресс-подход и отвечу на все вопросы. Сейчас не хотел бы давать комментарии.
По итогам сезона Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место.
И примерно можно предположить, что и в "Уфе" он занимался в основном освоением денег в свои карманы и карманы тех, кто его протежирует (а сидит он на госденьгах, значит, протежируют его из администрации Башкортостана).
Что-то вспомнился великолепный Ткаченко, который в КС оставил дыру в 140 миллионов долларов, потом ещё и Керимова "кинул". Такого рода делец и Шамиль.
И примерно можно предположить, что и в "Уфе" он занимался в основном освоением денег в свои карманы и карманы тех, кто его протежирует (а сидит он на госденьгах, значит, протежируют его из администрации Башкортостана).
Что-то вспомнился великолепный Ткаченко, который в КС оставил дыру в 140 миллионов долларов, потом ещё и Керимова "кинул". Такого рода делец и Шамиль.