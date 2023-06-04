Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2022/2023

Спаллетти объяснил, почему решил уйти из «Наполи»

вчера, 10:31

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о причинах своего ухода из клуба по окончании сезона 2022/23.

У меня больше нет сил соответствовать ожиданиям болельщиков, поэтому мне необходимо сделать шаг назад и уйти. Я не из тех, кто легко меняет идею, и я решил уйти, поскольку понимаю, что отдал всё, что смог.

После победы в чемпионате президент сказал всем то, что сперва следовало услышать мне. Мы пообщались и всё прояснили за 15 минут. Я ушел с того ужина с президентом, заявив, что у «Наполи» великое будущее.

Я бы хотел стать почетным гражданином Неаполя, вернуться сюда спустя 10 лет и по‑прежнему быть для всех своим человеком. В последние несколько дней я понял, насколько тяжело это решение. Я ухожу из сильного коллектива, у которого есть фундамент для развития.

Ранее стало известно, кто может стать новым наставником итальянского клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСовет директоров «Уфы» принял отставку Газизова
Сегодня, 17:53
Газизов высказался о возможном уходе с поста генерального директора «Уфы»
Сегодня, 16:52
Официально«Монако» объявило об отставке главного тренера
Вчера, 19:29
СлухиКоларов станет спортивным директором клуба Серии В
03 июня
ОфициальноФарке ушёл из «Боруссии» Менхенгладбах
02 июня
ОфициальноСэм Эллардайс покинул «Лидс» спустя месяц после назначения
02 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:38
Признаюсь, углубленный анализ футбола Спалетти, я позаимствовал именно у Вас.
Не в качестве комплимента или лести, но исключительно из Уважения к Вам, признаюсь- всегда с огромным интересом читаю Ваши посты, извлекая из них, многое из того, чего не знаю сам!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
Нет конечно, о чем уважаемый )
Спалетти это загадка, вывод напрашивается таким )
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:29
Это- катастрофически мало.
Уважаемый, надеюсь, Вы на меня не обиделись за то, что я в своём посте использовал частично и Ваши знания по поводу футбола Спалетти? Не скрою- мне они очень понравились, а главное- очень толково Вы их изложили, впрочем- как и всегда!!!
Всегда полезно учиться у других, но не заниматься плагиатом.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:23
Самое забавное это как Спалетти с 6-ю очками вышел с Зенитом из группы в ЛЧ в сезоне 2013-2014 )
Это обычно очень мало )
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 14:09
Умница! Его будут помнить как тренера победителя.
Naherger
Naherger
вчера в 13:07
Наполи стал чемпионом не потому что очень силен. Просто конкуренты были очень слабы. Лучано понял,что в след сезоне будет гораздо сложнее.
А,и кстати,хвича кажется всё 😂все к нему привыкли
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:43
Ответил, как депутат. По существу ничего не сказано и яснее не стало. Скорее всего проект будут распродавать, как было с Интером после чемпионского сезона, а Спалетти не хочет выжимать из навоза конфетку.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:31
Это тренер от Бога и всё может быть!
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:01
Да я считаю!))))....приезжаю как то на завод, а там еще "красный" руководитель!....на все мои предложения (по взаимной выгоде)..он подводит меня к окну и говорит: вон видишь девченки ходЮт в коротких юбках!?..говорю; вижу и , что?..отвечает: а мне это на хр...ен не надо!, мне нужна батарея (жкх)-и чем горечее-тем лучше!))))....доходчиво объяснил?))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
Вы рассуждаете как в нашем Пенсионном Фонде...)))

Вы реально считаете что в определённом возрасте просыпаешься однажды....и бац....а деньги уже и не нужны....
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:37
посмотри на возраст Спаллетти!...думаешь, в таком возрасте, нужны бабки)))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:34
тут (на мой дилетантский взгляд) все просто!...Тяжело завоевать Скудетто!,но еще труднее-это подтвердить в следующем сезоне!...Лучше уходить (независимо, что ты выиграл) всегда чемпионом!!!)))
Capral
Capral
вчера в 11:22, ред.
Весьма странное интервью с одной стороны и достаточно понятное с другой. Второй круг Серии А показал, что у Наполи нет фундамента в игре. В решающем отрезке сезона, а фактически на финише- команда поплыла. Не знаю, что конкретно явилось причиной, но Наполи доигрывал чемпионат на "ободах", и стал чемпионом, в итоге- исключительно за счет очков набранных в первом круге. Вылет из ЛЧ от посредственного Милана и вылет из кубка страны от аутсайдера, всё это негативно сказалось на итоговом решении вопроса по работе Спалетти. Чемпионство Наполи, прозвучало как нездосказанность и незавершенность события. Надо быть предельно откровенным, чтобы признать, что соперников у Наполи не было в Серии А не только и не столько в силу абсолютного превосходства клуба над остальными соперниками, сколько очень слабая игра конкурентов. Коррупционные скандалы Юве, нестабильная игра - Интера, Лацио и Ромы, всё это, в итоге и позволило Наполи создать себе такой огромный очковый запас еще в 1-м круге.

Единственный, кто относительно стабильно провел весь чемпионат в составе команды- это безусловно В.Осимхен, который был лидером команды, её главной атакующей силой!

Таже недосказанность была у Спалетти и в Зените. Все его команды- играют в романтичный, но не прагматичный и очень хрупкий футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:03
Любое насыщение работой и усталость - лечится добротной денежной компенсацией........

Значит не предложили.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:02
Интересно с другим клубом у него получится,или это случайность!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 