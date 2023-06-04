Спаллетти объяснил, почему решил уйти из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» высказался о причинах своего ухода из клуба по окончании сезона 2022/23.

У меня больше нет сил соответствовать ожиданиям болельщиков, поэтому мне необходимо сделать шаг назад и уйти. Я не из тех, кто легко меняет идею, и я решил уйти, поскольку понимаю, что отдал всё, что смог.

После победы в чемпионате президент сказал всем то, что сперва следовало услышать мне. Мы пообщались и всё прояснили за 15 минут. Я ушел с того ужина с президентом, заявив, что у «Наполи» великое будущее.

Я бы хотел стать почетным гражданином Неаполя, вернуться сюда спустя 10 лет и по‑прежнему быть для всех своим человеком. В последние несколько дней я понял, насколько тяжело это решение. Я ухожу из сильного коллектива, у которого есть фундамент для развития.