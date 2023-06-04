«Монако» объявило об отставке главного тренера .

Пресс-служба «Монако» объявила об отставке главного тренера клуба Филиппа Клемана.
Монегаски закончили сезон на 6-м месте в Лиге 1, им не удалось пробиться в еврокубки. Клеман тренировал «Монако» с января 2022 года.
Пресс-служба «Монако» объявила об отставке главного тренера клуба Филиппа Клемана.
Монегаски закончили сезон на 6-м месте в Лиге 1, им не удалось пробиться в еврокубки. Клеман тренировал «Монако» с января 2022 года.
Ну наконец-то, силы добра победили !)
Удивительно не то что сейчас произошло, это всё было предсказуемо. А удивительно было то что когда команда под руководством Нико Ковача начинала набирать хороший ход и показывать атакующий футбол, вдруг откуда не возьмись появился Филипп Клеман . И то что с приходом Клемана поступательно , медленно но уверенно команда начала деградировать. Или просто закончился бензин Ковача , а Филипп Клеман незнал чем новым можно заправить команду . В итоге логично , что команда сдулась и встала . И последующее решение руководства клуба вполне ожидаемо .
Ну наконец-то, силы добра победили !)
Удивительно не то что сейчас произошло, это всё было предсказуемо. А удивительно было то что когда команда под руководством Нико Ковача начинала набирать хороший ход и показывать атакующий футбол, вдруг откуда не возьмись появился Филипп Клеман . И то что с приходом Клемана поступательно , медленно но уверенно команда начала деградировать. Или просто закончился бензин Ковача , а Филипп Клеман незнал чем новым можно заправить команду . В итоге логично , что команда сдулась и встала . И последующее решение руководства клуба вполне ожидаемо .