«Монако» объявило об отставке главного тренера .

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вчера, 19:29

Пресс-служба «Монако» объявила об отставке главного тренера клуба .

Монегаски закончили сезон на 6-м месте в Лиге 1, им не удалось пробиться в еврокубки. Клеман тренировал «Монако» с января 2022 года.