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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2022/2023

«Монако» объявило об отставке главного тренера

вчера, 19:29

Пресс-служба «Монако» объявила об отставке главного тренера клуба Филиппа Клемана.

Монегаски закончили сезон на 6-м месте в Лиге 1, им не удалось пробиться в еврокубки. Клеман тренировал «Монако» с января 2022 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:59
Привет Анатолий!
Ответ наверное лежит в финансово-психологической плоскости, первое весомее...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49
Олегу Петрову со своим штабом нужно подсуетиться и пригласить к себе Кристофа Гальтье. Думаю француз многое даст клубу, и поможет раскрыться молодым игрокам, которых в Монако много! Гальтье работая в Лилле доказал, что может построить очень сильный коллектив и без громких имен, доверяя молодым игрокам. Я уверен, будь он по-настоящему главным в ПСЖ, он бы м там создал мощную банду, но там правят шейхи и Мбаппе....
Viollator
Viollator
вчера в 20:40
Там нужен играющий тренер
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
По меркам монегасков, Клеман ещё на удивление долго продержался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:00
И зачем они каждый год меняют тренеров, причем каждый последующий хуже предыдущего. Вроде и состав неплохой и игра была и все развалилось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:00
«Монако» объявило об отставке главного тренера .
Ну наконец-то, силы добра победили !)
Удивительно не то что сейчас произошло, это всё было предсказуемо. А удивительно было то что когда команда под руководством Нико Ковача начинала набирать хороший ход и показывать атакующий футбол, вдруг откуда не возьмись появился Филипп Клеман . И то что с приходом Клемана поступательно , медленно но уверенно команда начала деградировать. Или просто закончился бензин Ковача , а Филипп Клеман незнал чем новым можно заправить команду . В итоге логично , что команда сдулась и встала . И последующее решение руководства клуба вполне ожидаемо .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:39
Монако полностью развалилось, последний матч с Тулузой этому подтверждение.
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