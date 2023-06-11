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«Вест Хэм» планирует усилиться полузащитником Арсенала"

вчера, 09:41

Полузащитник Эмиль Смит-Роу может покинуть «Арсенал».

Футболистом интересуется «Вест Хэм». Вероятно, данный трансфер случится сразу после предполагаемого ухода хавбека Деклана Райса.

В 12 матчах прошедшего сезона АПЛ футболист отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:03
Не исключаю такой вариант,не смотря на то, что Артета вроде как не включил ЭСР список игроков, которых он отправит на выходные трансферы.
Астон Вилла интересовалась Эмилем, и вроде как готова была предложить сумму близкую к 30 млн но им отказали.....но возможно включат в сделку по Райсу,что бы цену сбить,но опять же повторюсь, Артета пока против его ухода. А что касается его статистики, то он практически не играл весь сезон из-за травм, попросту даже не успел набрать нормальную форму. В позапрошлом сезоне Эмилька был молодцом
ДСА
ДСА
вчера в 14:08
Арсенал не его уровень, нужно что-то попроще.
shlomo
shlomo
вчера в 10:16
Для Арсенала не потеря с такими показателями как у него
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:13
Так себе у него статистика. Для Лиги Европы может оказаться маловато...
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:01
Вест Хэму нужно усиление. Играть теперь в следующем сезоне в ЛЕ. А текущее 14 место настораживает.
8q35pjxqbpu9
8q35pjxqbpu9
вчера в 10:00
С такой слабой статистикой можно его отпустить
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