«Вест Хэм» планирует усилиться полузащитником Арсенала"

Полузащитник Эмиль Смит-Роу может покинуть «Арсенал».
Футболистом интересуется «Вест Хэм». Вероятно, данный трансфер случится сразу после предполагаемого ухода хавбека Деклана Райса.
В 12 матчах прошедшего сезона АПЛ футболист отдал 2 голевые передачи.
Астон Вилла интересовалась Эмилем, и вроде как готова была предложить сумму близкую к 30 млн но им отказали.....но возможно включат в сделку по Райсу,что бы цену сбить,но опять же повторюсь, Артета пока против его ухода. А что касается его статистики, то он практически не играл весь сезон из-за травм, попросту даже не успел набрать нормальную форму. В позапрошлом сезоне Эмилька был молодцом
Астон Вилла интересовалась Эмилем, и вроде как готова была предложить сумму близкую к 30 млн но им отказали.....но возможно включат в сделку по Райсу,что бы цену сбить,но опять же повторюсь, Артета пока против его ухода. А что касается его статистики, то он практически не играл весь сезон из-за травм, попросту даже не успел набрать нормальную форму. В позапрошлом сезоне Эмилька был молодцом