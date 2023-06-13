Бывший полузащитник «Челси» и «Анжи» Виллиан может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан может вернуться в РПЛ, где он уже выступал за «Анжи».
По данным источника, «Спартак» ведёт переговоры о потенциальном переходе бразильца.
«Красно-белые» предлагают Виллиану контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон, игрок хочет получать в московском клубе 5 млн евро.
Не вижу смысла Спартаку подписывать Виллиана на таких условиях, учитывая, что в этом году ему стукнет уже 35 лет. По футбольным меркам это уже глубокий пенсионер. Да к тому же бразилец, которые не отличаются стабильностью.
Не вижу смысла Спартаку подписывать Виллиана на таких условиях, учитывая, что в этом году ему стукнет уже 35 лет. По футбольным меркам это уже глубокий пенсионер. Да к тому же бразилец, которые не отличаются стабильностью.
Вторым пунктом должно быть следующее: в случае неудовлетворительной игры - расторжение контракта на условиях клуба.
Ознакомить бразильца с условиями перед заключением контракта. Если согласится - принять в свои ряды, нет - в свободное плавание.
Вторым пунктом должно быть следующее: в случае неудовлетворительной игры - расторжение контракта на условиях клуба.
Ознакомить бразильца с условиями перед заключением контракта. Если согласится - принять в свои ряды, нет - в свободное плавание.