Бывший полузащитник «Челси» и «Анжи» Виллиан может перейти в «Спартак»

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вчера, 13:46

Полузащитник «Фулхэма» может вернуться в РПЛ , где он уже выступал за «Анжи».

По данным источника, «Спартак» ведёт переговоры о потенциальном переходе бразильца.

«Красно-белые» предлагают Виллиану контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон, игрок хочет получать в московском клубе 5 млн евро.