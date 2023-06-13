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Бывший полузащитник «Челси» и «Анжи» Виллиан может перейти в «Спартак»

вчера, 13:46

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан может вернуться в РПЛ, где он уже выступал за «Анжи».

По данным источника, «Спартак» ведёт переговоры о потенциальном переходе бразильца.

«Красно-белые» предлагают Виллиану контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон, игрок хочет получать в московском клубе 5 млн евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:31
Просто с ним надо обговорить условия контракта, одним из пунктов которого будет обязательство играть в полную силу ( а он отличный футболист).
Вторым пунктом должно быть следующее: в случае неудовлетворительной игры - расторжение контракта на условиях клуба.
Ознакомить бразильца с условиями перед заключением контракта. Если согласится - принять в свои ряды, нет - в свободное плавание.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:24
Минуточку, минуточку!

А зачем он нам нужен? Неизвестно с каким паспортом он по молодости залетел в "Анжи" и вообще в футбол, и по этому под 35... Это на Цветной бульвар, жонглировать с медведями!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:11
Похоже этот тоже с наркотиками связан, а в Спартаке он знает - прикроют.
makkie
makkie
вчера в 16:30
Утка!
Не вижу смысла Спартаку подписывать Виллиана на таких условиях, учитывая, что в этом году ему стукнет уже 35 лет. По футбольным меркам это уже глубокий пенсионер. Да к тому же бразилец, которые не отличаются стабильностью.
adekvat
adekvat
вчера в 16:19
После Анжи за 3 ляма не согласится в Россию ехать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:15
В Шахтере при Луческу был хорош.В Челси по началу еще более-менее.Сейчас вряд ли это стоящий вариант.
9k9zw86r4nxk
9k9zw86r4nxk
вчера в 15:15
Считаю это бестолковое приобретение
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:07
ну теперь можно и совсем распинать половые органы и приехать в Россию отдохнуть
девушки красивые, денег много, климат терпимый
че бы и нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:13
Откуда знает источник? Наверно со свечкой стоял, когда Спартак предлагал контракт б/у рпл-цу?).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:54
Очень зря, был в "Арсенале" и показательно пинал там половые органы, еле удалось контракт расторгнуть.
Гость
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