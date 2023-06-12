Тренер «Зенита» — об интересе ПСЖ к Малкому: «Они хотели перехитрить всех»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о том, как ПСЖ зимой пытался договориться с нападающим Малкомом о переходе.
Они хотели перехитрить всех, и Малком молодец, что не пошёл на это. Они просто позвали, сказали: «Слушай, мы договорились, давай прилетай, отправим тебе самолёт и здесь мы обо всем договоримся.»
Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?» Причём даже с ним не связывались.
Сейчас, насколько я понимаю, по теме ПСЖ тишина. Они сами не знают, что там будет.
парижанам нужен тренер ... )
парижанам нужен тренер ... )
Утром 40 млн - вечером Паредес...
Вечером 40 млн - утром Паредес...
P.S. одно непонятно...если с опытным агентом никто не связывался...то кому он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?»
Утром 40 млн - вечером Паредес...
Вечером 40 млн - утром Паредес...
P.S. одно непонятно...если с опытным агентом никто не связывался...то кому он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?»