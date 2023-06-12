Тренер «Зенита» — об интересе ПСЖ к Малкому: «Они хотели перехитрить всех»

Тренер «Зенита» рассказал о том, как ПСЖ зимой пытался договориться с нападающим о переходе.

Они хотели перехитрить всех, и Малком молодец, что не пошёл на это. Они просто позвали, сказали: «Слушай, мы договорились, давай прилетай, отправим тебе самолёт и здесь мы обо всем договоримся.»

Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?» Причём даже с ним не связывались.