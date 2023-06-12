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Тренер «Зенита» — об интересе ПСЖ к Малкому: «Они хотели перехитрить всех»

вчера, 18:00

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о том, как ПСЖ зимой пытался договориться с нападающим Малкомом о переходе.

Они хотели перехитрить всех, и Малком молодец, что не пошёл на это. Они просто позвали, сказали: «Слушай, мы договорились, давай прилетай, отправим тебе самолёт и здесь мы обо всем договоримся.»

Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?» Причём даже с ним не связывались.

Сейчас, насколько я понимаю, по теме ПСЖ тишина. Они сами не знают, что там будет.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:50
А вот это вопрос на миллион долларов, конечно)
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:21
Ах,обмануть "Зенит" нетрудно,но надо много денег дать!
112910415
112910415
сегодня в 07:34
теперь Зениту надо ещё больше насторожиться !
парижанам нужен тренер ... )
Сп62
Сп62
вчера в 21:49
Прямо, как кавказскую пленницу, хотели похитеть
adekvat
adekvat ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 19:21
Он сказал х.. вам, раз меня тоже хотели кинуть.
pomor45
pomor45
вчера в 19:16
На каждую хитрую ж есть х с винтом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Тут надо как в прошлый раз....с Леандро Паредесом...
Утром 40 млн - вечером Паредес...
Вечером 40 млн - утром Паредес...

P.S. одно непонятно...если с опытным агентом никто не связывался...то кому он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?»
Viollator
Viollator
вчера в 19:16
На замену гномику
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:38
ПСЖ теперь можно в Детройт Ред Уингз переименовывать xD
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15, ред.
Короче : Зенит нашёл "болт с резьбой"...)
Vadik
Vadik
вчера в 18:13
А ему это нужно? Здесь он лучший, а там один из многих!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 18:10
Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно пойти на понижение зарплаты?»
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07
Газпром всё контролирует !))
SHEARER
SHEARER
вчера в 18:07, ред.
Рпл для малкома потолок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:03
Когда собрали до кучи Месси, Мбаппе и Неймара, мну понял, что Зенит насторожится и Малкома за шапку сухарей не отдаст!
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