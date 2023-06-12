7 игроков, с которыми «Спартаку» не стать чемпионом. Серые зоны остались во всех линиях

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вчера, 12:50

У Абаскаля много Магуайров.

«Спартак» отстал от «Зенита» на 16 пунктов. Отрыв мог стать крупнее, если бы петербуржцы не бросили играть после досрочного чемпионства. Большая разница, которую сложно компенсировать. Максимальный прирост по очкам от сезона к сезону как раз плюс 16 пунктов. Такой рывок выдал Абаскаль, но поднимался со второй половины таблицы. Прибавить еще 16 пунктов сложно. Особенно если в составе люди, с которыми сложно надеяться на стабильность. И самая плохая новость для «Спартака», что эти футболисты зачастую хотят остаться. Раздутый бюджет клуба сулит им легкие деньги. История Магуайра, который не хочет покидать МЮ , невзирая на желание тен Хага с ним попрощаться.

Шамар Николсон

Так хочет играть в основе, что не уходит. А когда появляется на поле, то не может ни дополнить Соболева и Промеса, ни оказаться качественной заменой для Александра на острие. Нестабильный нападающий. Ухудшенная версия Зе Луиша, который хотя бы силовую работу выполнял. Николсон промахивается, выпадал из игры и не готов играть на уровне Промеса, который спасал «Спартак». Зачем тогда он в клубе?

Михаил Игнатов

Жаль, что Игнатова отвлекает скандал с агентом, но это не отменяет серую игру Михаила. Вряд ли это ответ «Спартака» на Озила, ведь для прогресса нужна работа футболиста над собой. Игнатов не смотрелся как игрок для основы от начала и до конца сезона. Никакого развития, только ущерб для команды. Даже если Михаил будет реже выходить на поле, его наличие в заявке пока ослабляет «Спартак».

Кристофер Мартинс

Средние легионеры это плохо. Бич РПЛ нового времени. Таких игроков станет больше, качественные иностранцы отказываются приезжать. А Мартинса всё устраивает. Вот только он не опорник с первым пасом, как у Фернандо. Не наглый лидер, как был Глушаков в чемпионском сезоне. И не тонкий плеймейкер, как бразильский Алекс. Мартинс не делает сильнее Пруцева, не сыгрался с Зобниным. Для чемпионской борьбы нужен игрок более высокого класса.

Алексис Дуарте

Дуарте заиграет, как Гранквист, Навас или Гарай? Смешной вопрос. Во-первых, парагваец ниже классом. Во-вторых, если Литвинову не найдут место в центре поля, то Руслан будет в паре с Джикией. Тогда на лавке осядет легионер, за которого отдали немалые деньги. В-третьих, Дуарте сегодня может сыграть прилично, а через неделю сделает две ошибки и получит красную карточку. Если от Маслова и Чернова ждешь ляпов, ведь это защитники уровня «Крыльев Советов», то Дуарте должен был поднять класс «Спартака». Пока не получилось.

Кейта Бальде

Почему воспитанник «Барселоны» не играет сейчас в серьезном клубе из Лиги чемпионов? Талант у Бальде есть, но оказался в «Спартаке», поскольку все остальные покупатели от него отказались. Знают больше, чем могут рассказать? Агенты нападающего обещают, что форвард восстановится к началу первых сборов, но если под вопросом будущее Промеса – ему светит тюрьма сразу после апелляций на вердикты в двух судах, то Соболеву нужны стабильные напарники. Бальде не такой.

Наиль Умяров

Если Мартинс и Зобнин останутся основной связкой в центре, то рано или поздно Кристофер и Роман не смогут сыграть. Выйдет Умяров и в лучших традициях молодых игроков «Спартака» отдаст голевой пас сопернику. Конечно, если бы Абаскалю хватало второго места в РПЛ , это была путевка в Лигу чемпионов – тогда ладно. Можно медленно наигрывать Наиля. Но теперь второго места мало, надо ставить одну цель – чемпионство. В таком случае надежного резерва нет. Зиньковский, Денисов, Хлусевич, Игнатов и Пруцев – парни для прорыва в стиле «Ростова», а не для победы над «Зенитом». Нужно тренерское чудо, чтобы этот «Спартак» опередил Семака.

Александр Селихов

Много разговоров о будущем Максименко и Свинова, но Абаскаль считает первым номером Селихова. И что вратарь может дать «Спартаку» по пути к чемпионскому титулу? Круто, что голкипер пережил серию сложных травм и вернулся на приличный уровень. Но у него класс вратаря «Ростова». Если Максименко сгорел морально, как Де Хеа, то Селихов вроде бы держится. Но старший Александр даже близко не похож по таланту на Сафонова, по умению поймать кураж на Лантратова, а по мастерству на Акинфеева. Проще говоря, Селихов – добротный, но средний голкипер. А ведь это полкоманды, если нужно со «Спартаком» выдать стабильный сезон из тридцати туров.

Тяжело представить Александра героем чемпионского сезона 2022/23. Знаем, что у «Зенита» в основе тоже средний голкипер, но там раньше были опытные защитники. А вот Джикия не прибавляет, Абаскалю не на кого положиться в обороне. При этом линия может не претерпеть кадровых изменений летом. Новый сезон скоро, а Тавареш, Хлусевич, Дуарте и Джикия – четверка, в идеальную игру которой тяжело поверить. Во всех линиях есть проблемы, которые в «Спартаке» не спешат решать. Делят власть после ухода Федуна, как говорят фанаты клуба из числа журналистов.