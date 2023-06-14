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«Челси» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича

сегодня, 00:38

Представители «Челси» и генеральный директор «Ювентуса» Джованни Манна встретились, чтобы обсудить возможный переход нападающего Душана Влаховича.

Сообщается, что «Ювентус» не собирается включать в сделку каких-либо игроков из «Челси» и хочет получить 75 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за сербского форварда.

Если «Челси» не согласится с условиями «Юве», то туринцы могут начать переговоры по Влаховичу с другими клубами. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Бавария» и «Атлетико».

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Все комментарии
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
сегодня в 09:03
Для Бавария и Атл Мадрид неплохо был бы 9ка...он должен показывать себя, я не фанат его, но в душе верю что он не простак
adekvat
adekvat ответ bhqdnq9s32tc (раскрыть)
сегодня в 08:11
Там вся суть в том, что купи продай, а нужен не нужен другой вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:47
Челси на это не пойдут !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:45
Скорей всего, что эта сделка не состоится.
nd2zr4y7autz
nd2zr4y7autz
сегодня в 07:41
Влаховича кажется переоценили, или не нашел свой клуб
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:37
Да не нужен он, потому и продают
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:35
Его реальная цена «не брать»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:27
Челси теперь непонятный клуб, хозяева в футболе не шарят. ..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:10
75 млн. всё же это перебор.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:58
И снова Челси наступает на те же грабли... скупает всех подряд
7fzkg3xk4nxb
7fzkg3xk4nxb
сегодня в 06:31
Это серб и полтинника не стоит
Colchoneros
Colchoneros ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 05:31
Влахович мне напоминает Кэррола.
Colchoneros
Colchoneros ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 05:30
Вот и я про то!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:15
Бавария, Атлетико, Челси…что в нём нашли
bhqdnq9s32tc
bhqdnq9s32tc
сегодня в 02:14
Мало в Челси своего-то шлака
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:59
Не стоит он этих денег
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:57
Челси нужна новая команда
drug01
drug01
сегодня в 00:52
Не надо спешить делать выводы, ещё будут долгие переговоры
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:43
В других источниках пишут, что лично Почеттино заинтересован
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