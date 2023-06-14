«Челси» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича

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сегодня, 00:38

Представители «Челси» и генеральный директор «Ювентуса» Джованни Манна встретились, чтобы обсудить возможный переход нападающего .

Сообщается, что «Ювентус» не собирается включать в сделку каких-либо игроков из «Челси» и хочет получить 75 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за сербского форварда.

Если «Челси» не согласится с условиями «Юве», то туринцы могут начать переговоры по Влаховичу с другими клубами. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Бавария» и «Атлетико».