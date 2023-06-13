«Реал» готов этим летом потратить на трансфер Мбаппе 200 млн евро .

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вчера, 22:20

Мадридский «Реал» готов этим летом подписать форварда , если ПСЖ захочет его продать.

Сообщается, что испанцы могут отдать за нападающего 200 млн евро — и это несмотря на то, что действующий договор футболиста истекает будущим летом.

В то же время делать первый шаг в переговорах с ПСЖ «Реал» не собирается. Мадридцы займутся сделкой только в том случае, если парижский клуб сам обозначит желание расстаться с форвардом нынешним летом.