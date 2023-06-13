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«Реал» готов этим летом потратить на трансфер Мбаппе 200 млн евро

вчера, 22:20

Мадридский «Реал» готов этим летом подписать форварда Килиана Мбаппе, если ПСЖ захочет его продать.

Сообщается, что испанцы могут отдать за нападающего 200 млн евро — и это несмотря на то, что действующий договор футболиста истекает будущим летом.

В то же время делать первый шаг в переговорах с ПСЖ «Реал» не собирается. Мадридцы займутся сделкой только в том случае, если парижский клуб сам обозначит желание расстаться с форвардом нынешним летом.

Ранее стало известно, что Мбаппе решил отказаться от продления истекающего в 2024 году контракта с ПСЖ.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga......... (раскрыть)
сегодня в 09:24
И даже Ла Лига официально одобрила возращнние Мессии, Хави уже встречу провел, и в конце Лапорта даже контракт не предложил 😂. Вот скажи в этом ммре кто больше унизил чем Лапорта своих болельщиков и легенду клуба ? Ни зря Гвардиола сказал что в этот кишлак никогда не вернется 😂
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga......... (раскрыть)
сегодня в 09:19, ред.
Униженин знаешь что такое? Когда на весь мир за пол года начинаешь кричать что вернешь Месси, в каждом интервью об этом говорить, а потом когда Лео сделает все, что бы вернуться домой, отказав шейхам, многим европейским клубам, был готов играть за копейки , и после всего этого даже не предложив ему контракт. Вот это вот на весь мир унизили легенду. И это при том, что у Барсы на данный момент нет более сильного игрока. Рафинья середняк, Дембеле 70 процентов сезона занимается фигней
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga......... (раскрыть)
сегодня в 09:14
Это очередная лапша. Есть интервью Переса, гле он сказал что не купит Реал мбаппе в этом году, 2 Есть интервью мбаппе где он говорит что осиается и никаких контактов нет.
Agamaga.........
Agamaga.........
сегодня в 08:02
Никогда прежде Реал не унижался так перед игроком другой команды, который ещё использовал их в качестве собственной выгоды.
chromage
chromage ответ 9nep97hdczfn (раскрыть)
сегодня в 08:01
Может и отоморозок...но в футбол он играет лучше чем если собрать всех пользователей сайта вместе )
112910415
112910415
сегодня в 07:46
сценаристы старательно пишут продолжение саги ...
но повторяются, повторяются ... устали, короче
rge5cdbthq2k
rge5cdbthq2k
сегодня в 05:37
Похоже эта история не закончится, теперь слово за Мбаппе
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:37
Только Мбаппе заявил, что остаётся на один сезон в ПСЖ и снова начались старые песни о главном.
9nep97hdczfn
9nep97hdczfn
сегодня в 04:18
Не надо Реалу брать себе этого отморозка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06, ред.
«Реал» готов этим летом потратить на трансфер Мбаппе 200 млн евро .

Не знаю как серьёзно можно относиться к такого рода инсайда, но то что Перес хочет любыми путями видеть у себя в команде Килиана Мбаппе, я думаю ни у кого нет сомнений. Да и сам Килиан прекрасно понимает, что чем больше он будет затягивать своё присутствие в ПСЖ, в конце концов может в итоге оказаться огромной ошибкой.

И тогда действительно мечта детства играть в клубе мечты и завоёвывать высшие награды в Европейских турнирах, а конкретно в Лиге Чемпионов, могут действительно остаться только мечтой. Да и терпение Переса может тоже в конце концов иссякнуть.

Я думаю что в этом межсезонье самый лучший момент для перехода в Реал, где подбирается очень сильный атакующий потенциал из молодых талантов мирового футбола. А это вложение на долгие годы вперёд с огромным потенциалом и высокими достижениями для клуба. Уж Перес точно знает счёт деньгам.

Дело остаётся за малым - дождаться трансферного окна и решения Переса и самого Мбаппе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:47
2030-й год....
ПСЖ ждёт когда придёт Перес....
Перес ждёт когда ПСЖ сделает первый шаг...

2031-й год
32-х летний Мбаппе переходит в "Интер Майами"...
Свободным агентом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:47
Опять какие то интриги пошли с этим Мбаппе!
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:46
Мбаппе необходимо развивать свой талант в Реале
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:44
Мбаппе нужно бежать из ПСЖ
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:41
Хе ..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:37
Как то странно:

"В то же время делать первый шаг в переговорах с ПСЖ «Реал» не собирается. Мадридцы займутся сделкой только в том случае, если парижский клуб сам обозначит желание расстаться с форвардом нынешним летом."

Так если не собираетесь первыми делать шаг, зачем озвучили золотой запас на сделку?)
sova147
sova147
вчера в 22:46
Контракт хороший но в это что то не верится
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:33, ред.
Мало верится в эту информацию!
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