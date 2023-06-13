«Реал» готов этим летом потратить на трансфер Мбаппе 200 млн евро .

Мадридский «Реал» готов этим летом подписать форварда Килиана Мбаппе, если ПСЖ захочет его продать.
Сообщается, что испанцы могут отдать за нападающего 200 млн евро — и это несмотря на то, что действующий договор футболиста истекает будущим летом.
В то же время делать первый шаг в переговорах с ПСЖ «Реал» не собирается. Мадридцы займутся сделкой только в том случае, если парижский клуб сам обозначит желание расстаться с форвардом нынешним летом.
Ранее стало известно, что Мбаппе решил отказаться от продления истекающего в 2024 году контракта с ПСЖ.
ПСЖ ждёт когда придёт Перес....
Перес ждёт когда ПСЖ сделает первый шаг...
2031-й год
32-х летний Мбаппе переходит в "Интер Майами"...
Свободным агентом
ПСЖ ждёт когда придёт Перес....
Перес ждёт когда ПСЖ сделает первый шаг...
2031-й год
32-х летний Мбаппе переходит в "Интер Майами"...
Свободным агентом
Не знаю как серьёзно можно относиться к такого рода инсайда, но то что Перес хочет любыми путями видеть у себя в команде Килиана Мбаппе, я думаю ни у кого нет сомнений. Да и сам Килиан прекрасно понимает, что чем больше он будет затягивать своё присутствие в ПСЖ, в конце концов может в итоге оказаться огромной ошибкой.
И тогда действительно мечта детства играть в клубе мечты и завоёвывать высшие награды в Европейских турнирах, а конкретно в Лиге Чемпионов, могут действительно остаться только мечтой. Да и терпение Переса может тоже в конце концов иссякнуть.
Я думаю что в этом межсезонье самый лучший момент для перехода в Реал, где подбирается очень сильный атакующий потенциал из молодых талантов мирового футбола. А это вложение на долгие годы вперёд с огромным потенциалом и высокими достижениями для клуба. Уж Перес точно знает счёт деньгам.
Дело остаётся за малым - дождаться трансферного окна и решения Переса и самого Мбаппе.
Не знаю как серьёзно можно относиться к такого рода инсайда, но то что Перес хочет любыми путями видеть у себя в команде Килиана Мбаппе, я думаю ни у кого нет сомнений. Да и сам Килиан прекрасно понимает, что чем больше он будет затягивать своё присутствие в ПСЖ, в конце концов может в итоге оказаться огромной ошибкой.
И тогда действительно мечта детства играть в клубе мечты и завоёвывать высшие награды в Европейских турнирах, а конкретно в Лиге Чемпионов, могут действительно остаться только мечтой. Да и терпение Переса может тоже в конце концов иссякнуть.
Я думаю что в этом межсезонье самый лучший момент для перехода в Реал, где подбирается очень сильный атакующий потенциал из молодых талантов мирового футбола. А это вложение на долгие годы вперёд с огромным потенциалом и высокими достижениями для клуба. Уж Перес точно знает счёт деньгам.
Дело остаётся за малым - дождаться трансферного окна и решения Переса и самого Мбаппе.