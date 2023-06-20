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Магкеев рассказал, что им интересовались «Марсель», «Милан» и «Лацио»

вчера, 12:55

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об интересе со стороны зарубежных клубов.

Чем закончилась история с «Марселем»? Это было ещё в 2021 году. Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? «Лацио» и «Милан».

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Все комментарии
k8jp53ckp6zs
k8jp53ckp6zs
вчера в 13:26
Всё-таки нельзя бухать без закуски
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 13:07
Про Милан бред.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:59
Обидно, остается только локти кусать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Ну всё логично, кому нужен игрок с тяжёлой травмой . Риски !
Гость
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