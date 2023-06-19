Интригующее лето «Краснодара». Должны уйти Сафонов, Сперцян и Кордоба

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вчера, 18:58

Лучшим футболистам тесно в середине таблицы РПЛ .

«Горожане» привыкли к расставаниям

Футболисты «Краснодара» уважают клуб сильнее, чем многие их коллеги из других команд. Прямо связано с отношением Галицкого к самим игрокам. Были клубы, где споры о будущем вели к буквальным побегам из расположения команды. В отдельных городах давили на легионеров, чтобы не приостанавливали контракты. «Краснодар» отпустил Кабелла, Вандерсона, Вильену, Намли и Ботхейма. А Крыховяк уехал в аренду, и вряд ли в конце месяца вернется в расположение клуба РПЛ .

Галицкий с пониманием относится к решениям футболистов. В результате было видно, что Сперцян, Сафонов и Кордоба хотели отблагодарить «горожан» и владельца клуба за человечное отношение. Матвей подстраховал осенью, хотя весной заиграл с ошибками. Сперцян был хорош весь сезон, это лучший игрок команды по сумме выступлений. Кордоба проснулся весной, помог голами. «Краснодар» был в нескольких точных ударах от первого в истории клуба трофея, но против лома нет приема.

Акинфеев царит в сериях пенальти в Кубке. Но выход «горожан» в финал турнира означает, что Ивич нащупывает рычаги управления новой командой. Достаточно неплохих игроков, чтобы «Краснодар» не довольствовался местом в середине таблицы РПЛ . И одновременно недостаточно аргументов для лучших футболистов задерживаться в лиге надолго. Нужно искать баланс и вовремя расставаться с лидерами. Причем теперь прошли фазу, когда стремились попасть в Москву и «Зенит».

Лучшим футболистам стало тесно в РПЛ

Кордоба в тридцать лет в такой форме может или больше зарабатывать, чем в «Краснодаре», что важно для его семьи, или играть в клубе из еврокубков, что тоже возможно, если рассмотреть лучшие турецкие приглашения. Сперцян один из самых ценных игроков в РПЛ . Ему всего двадцать три года. Сейчас Петраков в сборной Армении собрал интересную банду. Возможно, Захарян жалеет, что не согласился за них выступать?

А вот Тикнизян и Сперцян выбрали родину отцов. Также Армения завербовала Селарраяна, одного из лучших игроков МЛС , атакующего хавбека «Коламбус Крю» с паспортом Аргентины. Еще определяющим стиль сборной Армении становится опорник Иву, уроженец Нигерии. А дополняет команду Сперцяна юный форвард из школы «Баварии» — Ранос. Клуб из Мюнхена отдал Грант-Леона на год в аренду «Боруссии» М.

Пожалеют, если 19-летний парень порадует голами. У Раноса интересная судьба. Успел поиграть под фамилией Мамедова (именно с окончанием на «а»), но в итоге может стать известным как Ераносян. Сложные пути в сборную Армении у ребят из разных лиг и даже континентов. А лидером этой интересной команды, которой нужно подвинуть Уэльс и Турцию по пути в первую финальную часть Евро, является Сперцян.

Шансы Армении на прямой выход на Евро невысокие, ведь в группе также Хорватия, но пошумят точно. Например, Сперцян может заметно прибавить после переезда в Бундеслигу. В Дортмунде играл Мхитарян, а Эдуард заинтересовал «Фрайбург» и «Боруссию» М. Добавьте давний интерес ПСВ ван Нистелроя, чтобы сформировать круг претендентов. Осталось лишь правильно выбрать клуб и тренера.

Иностранцам будет проще найти место в топ-5

Хотя Сперцян родился в Ставрополе и получил российский паспорт, на границе покажет армянский документ. По нему его будут идентифицировать в Германии, Италии или Нидерландах, зависит от выбора будущего клуба. Поэтому ни один владелец команды не будет переживать, как Эдуарда встретят болельщики. А вот американские боссы «Ромы» задумались, не будут ли «орлы» из Рима против приезда футболиста российской сборной.

Говорят, что Сафонов в прошлом году заинтересовал штаб Моуриньо, хотя это не лучший вариант для Матвея. Руй Патрисиу пережил многих молодых конкурентов, с чемпионом Европы лучше не соревноваться. Но в топ-5 достаточно клубов, где нужны хорошие вратари. Сафонов выделяется исходными характеристиками. У него нет главного минуса, который пугал покупателей в молодом Акинфееве, голкипер «Краснодара» выше 190 сантиметров.

Сафонов земляк Сперцяна, тоже уроженец Ставрополя, давно говорил о желании попробовать силы за рубежом. Но для эффективной сделки Матвею нужен сильный агент. Это проблема почти всех молодых российских футболистов, которые хотят перебраться в Европу, как Головин в «Монако». Гурцкая заявил, что Сафонову в «Краснодаре» платят 100 тысяч евро в месяц. Такой оклад превзойдут во многих клубах, но вот трансферная сумма может отпугнуть.

У Кордобы есть возможность приостановить контракт, а у Сафонова такого варианта нет. Контракт Джона оценивают в 11 млн евро, хотя можно поторговаться. А вот выкуп соглашения Матвея стоит около 16 миллионов евро, много за голкипера. Вратарь «Краснодара» плохо смотрелся весной, что может указывать на переживания по поводу будущего. Хочет в серьезную команду, а найти ее сложнее, чем Сперцяну или даже новичку «быков» Алонсо.

Защитник неплохо дебютировал, может в будущем найти клуб, например, в Испании. Но парагвайцу уже тридцать лет, как Кордобе, оба могут остаться. Так что Ивичу скорее надо думать о замене молодых Сперцяна и Сафонова. Матвея может подменить Агкацев, это неплохой вратарь. Но вот Эдуарда лучше поменять на крутого иностранца. У хавбека точно много предложений, такому футболисту точно не нужно лишать себя удовольствия выступать в еврокубках.