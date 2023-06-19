В «Родине» прокомментировали слухи об интересе к Глушакову

В пресс-службе «Родины» ответили на вопрос о предполагаемом интересе к полузащитнику , который ранее покинул «Пари НН».

Игрока на эту позицию мы не ищем — ни Дениса, ни кого-либо другого. У нас очень качественно укомплектованы позиции опорного и центрального полузащитника. Мы зимой эти позиции закрыли, поэтому сейчас никого туда не рассматриваем.

Денис — качественный и хороший футболист. Желаем ему успехов, но этот вариант мы не обсуждали по той причине, что позиция у нас закрыта. Мы доверяем нашим ребятам.