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В «Родине» прокомментировали слухи об интересе к Глушакову

вчера, 21:20

В пресс-службе «Родины» ответили на вопрос о предполагаемом интересе к полузащитнику Денису Глушакову, который ранее покинул «Пари НН».

Игрока на эту позицию мы не ищем — ни Дениса, ни кого-либо другого. У нас очень качественно укомплектованы позиции опорного и центрального полузащитника. Мы зимой эти позиции закрыли, поэтому сейчас никого туда не рассматриваем.

Денис — качественный и хороший футболист. Желаем ему успехов, но этот вариант мы не обсуждали по той причине, что позиция у нас закрыта. Мы доверяем нашим ребятам.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:48
Пердив не принимает?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:01
Ну вот и всё. Фантазии развеяны .
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
Видать свой банщик не плохой есть...)
Гость
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