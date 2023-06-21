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Неймар продолжает искать возможность возвращения в «Барселону»

вчера, 08:59

Нападающий ПСЖ Неймар заинтересован в переходе в «Барселону».

По информации источника, бразилец снова изучил возможность возвращения в испанскую команду, несмотря на то, что ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что трансфер игрока не входит в планы клуба. В «Пари Сен-Жермен» сообщили Неймару, что он может искать новую команду.

Чтобы вернуться в стан чемпионов Испании, форвард воспользовался услугами спортивного агента Пини Захави, который играл важную роль при уходе футболиста из «Барсы» несколько лет назад, также агент является другом президента «блауграны» Жоана Лапорты. Проблемой в вопросе трансфера может стать финансовое положение каталонцев.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 20:26
Хави в этой ситуации как раз абсолютно не причем. Всем понятно, что Неймара не хотят видеть в команде именно руководство клуба из-за его скандального перехода в ПСЖ. А Хави просто дали чётко понять, чтобы даже в мыслях не расчитывал на бразильца. И такая позиция Барселоны однозначно заслуживает уважения!
112910415
112910415
вчера в 18:25, ред.
хорошо бы ему отдохнуть от этих мыслей ! )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:02
Стопроцентный вариант - авиабилет Париж-Барселона. И ты в Барселоне))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:33
А говорят была травма лодыжки... Сомнительно.. 🙆
ДСА
ДСА
вчера в 09:59
Пусть помучается, все равно ничего не выйдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:49, ред.
Так читать и не научился...ленивец....
Там всё просто...ехай по стрелкам...в итоге упрёшься в Камп Ноу...
sova147
sova147
вчера в 09:43
Неймар заинтересован в переходе в Барселону... А там вероятно его не ждут!
Vadik
Vadik
вчера в 09:26
Такое ощущение, что Неймар стучится в наглухо закрытую дверь. Хави же всё популярно объяснил. И уж если дело дойдет до навязывания Неймара агентом через президента клуба, то Хави найдет аргументы и для президента.
merhw9ftmm4k
merhw9ftmm4k
вчера в 09:07
Вряд ли пижон там нужен снова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
Наглый бразила очень хочет денег от Барсы...
Гость
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