Неймар продолжает искать возможность возвращения в «Барселону»

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вчера, 08:59

Нападающий ПСЖ заинтересован в переходе в «Барселону».

По информации источника, бразилец снова изучил возможность возвращения в испанскую команду, несмотря на то, что ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави заявил, что трансфер игрока не входит в планы клуба. В «Пари Сен-Жермен» сообщили Неймару, что он может искать новую команду.

Чтобы вернуться в стан чемпионов Испании, форвард воспользовался услугами спортивного агента Пини Захави, который играл важную роль при уходе футболиста из «Барсы» несколько лет назад, также агент является другом президента «блауграны» Жоана Лапорты. Проблемой в вопросе трансфера может стать финансовое положение каталонцев.