«Ньюкасл» планирует купить полузащитника «Милана».

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сегодня, 00:47

Полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в Англии.

Речь идет об интересе со стороны «Ньюкасла», который готов отдать за футболиста 50 миллионов евро. «Челси» также претендует на игрока.

Ранее сообщалось, что «сороки» планируют приобрести нападающего «Барселоны».