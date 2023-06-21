«Ньюкасл» планирует купить полузащитника «Милана».

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может продолжить карьеру в Англии.
Речь идет об интересе со стороны «Ньюкасла», который готов отдать за футболиста 50 миллионов евро. «Челси» также претендует на игрока.
Ранее сообщалось, что «сороки» планируют приобрести нападающего «Барселоны».
Искренне надеюсь,что дела у одного из Великих клубов пойдут вверх
Искренне надеюсь,что дела у одного из Великих клубов пойдут вверх
Если бы не "ушли их" - они бы "ушли" Пиоли работой которого они были недовольны во второй половине сезона и просили дать самую суровую оценку руководства и владельцев клуба. Поэтому руководство клуба приняло решение расстаться с одной из сторон и выбор был очевиден.
Мальдини и Массара проделали колоссальную работу в клубе за что им огромное спасибо, но и косяков было очень много, особенно на трансферах. По факту летнее окно и зимнее окно они завалили. По факту выстрелил только Тшау, и то не сразу и не прям как вау. Но все остальное говорило само за себя: ШДК, Вранкс, Дест, Васкес, Ориги - ни один из них себя не проявил. Адли не назвал, потому что тут у меня скорее всего вопросы к Пиоли. Но все остальные были по факту провалом трансферной кампании Паоло и Массары. Роль Пиоли же будет расширена и он будет принимать наконец то ключевое решение в подписании игроков будучи последним в цепочке, будет продвигать или отклонять входящие трансферы и предлагать игроков, от которых нужно будет избавляться. Мальдини спасибо за этот сложный отрезок в клубе когда ему пришлось своим именем решать вопросы, но клуб двигается дальше. Легенда. Легендище. Мой кумир и кумир миллионов. Образец для подражания и величайший защитник всех времен.
Если бы не "ушли их" - они бы "ушли" Пиоли работой которого они были недовольны во второй половине сезона и просили дать самую суровую оценку руководства и владельцев клуба. Поэтому руководство клуба приняло решение расстаться с одной из сторон и выбор был очевиден.
Мальдини и Массара проделали колоссальную работу в клубе за что им огромное спасибо, но и косяков было очень много, особенно на трансферах. По факту летнее окно и зимнее окно они завалили. По факту выстрелил только Тшау, и то не сразу и не прям как вау. Но все остальное говорило само за себя: ШДК, Вранкс, Дест, Васкес, Ориги - ни один из них себя не проявил. Адли не назвал, потому что тут у меня скорее всего вопросы к Пиоли. Но все остальные были по факту провалом трансферной кампании Паоло и Массары. Роль Пиоли же будет расширена и он будет принимать наконец то ключевое решение в подписании игроков будучи последним в цепочке, будет продвигать или отклонять входящие трансферы и предлагать игроков, от которых нужно будет избавляться. Мальдини спасибо за этот сложный отрезок в клубе когда ему пришлось своим именем решать вопросы, но клуб двигается дальше. Легенда. Легендище. Мой кумир и кумир миллионов. Образец для подражания и величайший защитник всех времен.
Вот я и говорю, что станет потерей для Милана. Я полностью согласен с Вами в том, что Сандро один из системообразующих игроков россонери, и клуб должен удерживать его в команде максинально долго, так же как и Тео Эрнандеса , Рафу Леао и Майка Меньяна! Правда в Милане могут начаться проблемы совсем по другой причине, Мальдини и Ко вроде как уходят в отставку, и лично мне кажется это большой ошибкой,что клуб одобряет эту отставку....вроде как именно Паоло со своими людьми помог клубу выбраться из кризиса.... ну если что, болельщики Милана меня подправят
Вот я и говорю, что станет потерей для Милана. Я полностью согласен с Вами в том, что Сандро один из системообразующих игроков россонери, и клуб должен удерживать его в команде максинально долго, так же как и Тео Эрнандеса , Рафу Леао и Майка Меньяна! Правда в Милане могут начаться проблемы совсем по другой причине, Мальдини и Ко вроде как уходят в отставку, и лично мне кажется это большой ошибкой,что клуб одобряет эту отставку....вроде как именно Паоло со своими людьми помог клубу выбраться из кризиса.... ну если что, болельщики Милана меня подправят
Не нужно дербанить Милан, наоборот нужно команде укомплектоваться, а не растаскивать ее, а то опять болельщики 10 лет будут ждать то, что происходит последние пару лет…в Тонали вижу одного из тех игроков, которые должны задержаться в Милане настолько долго, насколько возможно, так что надеюсь его не продадут ни в коем случае....он системообразующий игрок Милана, без которого у них полностью отсутствует центр поля, так что продавать его нельзя, вижу его будущим капитаном Милана!
Не нужно дербанить Милан, наоборот нужно команде укомплектоваться, а не растаскивать ее, а то опять болельщики 10 лет будут ждать то, что происходит последние пару лет…в Тонали вижу одного из тех игроков, которые должны задержаться в Милане настолько долго, насколько возможно, так что надеюсь его не продадут ни в коем случае....он системообразующий игрок Милана, без которого у них полностью отсутствует центр поля, так что продавать его нельзя, вижу его будущим капитаном Милана!
Нынче Ньюкасл может себе позволить любой контракт подписать . Но спортивный директор и селекционный отдел работают в очень правильном направлении. Таким клубам как Челси и ПСЖ стоит брать пример . Тихой но уверенной поступью идут к своей цели, чем турнирное положение является ярким тому подтверждением . Можно только порадоваться за болельщиков Сорок и пожелать их клубу только Удачи !
Нынче Ньюкасл может себе позволить любой контракт подписать . Но спортивный директор и селекционный отдел работают в очень правильном направлении. Таким клубам как Челси и ПСЖ стоит брать пример . Тихой но уверенной поступью идут к своей цели, чем турнирное положение является ярким тому подтверждением . Можно только порадоваться за болельщиков Сорок и пожелать их клубу только Удачи !